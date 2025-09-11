La Asociación Amama contra el cáncer de mama será la encargada del alumbrado de la Feria de La Algaba (Sevilla)

Archivo - VI Marcha Solidaria contra el cáncer de mama en La Algaba - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA - Archivo

LA ALGABA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Feria de La Algaba 2025 se iluminará este año con un significado "muy especial" dado que el encendido ha recaído en la Asociación Contra el Cáncer de Mama (Amama) de la localidad, "como símbolo de reconocimiento a su incansable labor, y como homenaje a todas las personas que han enfrentado esta enfermedad".

El cáncer de mama no solo es una enfermedad que afecta físicamente, sino que también representa "una dura batalla emocional, psicológica y social", como destaca el Consistorio en una nota de prensa. Sin embargo, frente a este desafío, "mujeres y hombres han demostrado una enorme capacidad de superación".

"Su lucha diaria, su esfuerzo continuo y su espíritu inquebrantable son un verdadero ejemplo para toda nuestra sociedad". Al respecto, la Asociación Contra el Cáncer de Mama en La Algaba "no solo ofrece apoyo médico y emocional a pacientes y familiares, sino que también promueve la prevención, el diagnóstico temprano y la investigación". "Son un faro de esperanza que acompaña a quienes más lo necesitan, y su trabajo ha cambiado --y sigue cambiando-- muchas vidas".

Con este gesto, el Gobierno local también quiere destacar el papel fundamental "de quienes luchan desde el anonimato": voluntarios, médicos, familiares y asociaciones como esta, "que cada día encienden una luz de esperanza frente a la oscuridad del miedo".

El alcalde, Diego Mnauel Agüera, ha expresado su deseo de que "las luces de nuestra feria este año brillen no solo por la alegría de nuestras fiestas, sino también como reflejo de una lucha que nos une y nos inspira. Porque detrás de cada luz hay una historia, y este 2025, la historia es de lucha, superación y esperanza".