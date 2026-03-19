La Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla, en "firme oposición" con el ocio y conciertos del Muelle de Tablada

Archivo - Concierto en imagen de archivo - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla ha manifestado este jueves su "oposición frontal" y "rechazo vecinal" hacia algunas actividades relacionadas con el ocio nocturno y los conciertos en el entorno vecinal dado que, asegura, "deterioran gravemente la calidad de vida de los barrios colindantes". Entre las mismas ha señalado aquellos conciertos organizados bajo la marca 'Insólito' celebrados en el Muelle de Tablada o la "barificación" del Muelle de las Delicias.

En una nota emitida por la Asociación, consultada por Europa Press, los vecinos han asegurado que estas actividades responden a "una estrategia de ocupación total y lucrativa de ambas orillas del río basada exclusivamente en el negocio del ocio nocturno, sin tener en cuenta ni corregir sus efectos sobre los barrios".

"No estamos ante una molestia puntual, sino ante un problema estructural de salud pública, convivencia y dignidad urbana", han subrayado representantes vecinales en la mencionada nota, al tiempo que han apostillado que "el derecho al descanso no puede seguir sacrificándose para beneficiar intereses privados y operaciones de ocio masivo a menos 200 metros de nuestras calles".

Asimismo, la asociación pide poner fin a los conciertos y eventos de ocio nocturno en zonas residenciales o de alta sensibilidad urbana, incluyendo los Muelles de las Delicias, Tablada, el Parque de María Luisa, los Jardines de las Delicias y también el Icónica Fest. A su juicio, "que el ruido derivado de estos espectáculos vulnera derechos básicos y deteriora la salud y el bienestar de los vecinos del Sector Sur".