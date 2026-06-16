ATA-Silvia Rivera homenajea en Sevilla a las mujeres trans que vivieron el franquismo con la muestra 'Sin pedir permiso'

La presidenta de ATA Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, presente en la inauguración de la muestra 'Sin pedir permiso' en Sevilla.- ATA-SYLVIA RIVERA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha inaugurado este martes 16 a las 11,30 horas la exposición 'Sin pedir permiso', una muestra que recupera la memoria histórica de las mujeres trans que durante el franquismo y los años posteriores encontraron en el transformismo, el cabaret y el espectáculo "espacios de supervivencia, resistencia y libertad frente a la persecución y la exclusión social".

Según ha concretado la asociación en una nota, la inauguración ha tenido lugar en el Antiquarium de Sevilla, donde la exposición podrá visitarse del 16 al 30 de junio, y ha contado con la participación de la presidenta de ATA Sylvia Rivera, Mar Cambrollé, y del delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García Martín, institución que colabora en el desarrollo de esta iniciativa.

En concreto, la exposición reúne 23 imágenes que invitan a recorrer "una parte fundamental de la historia reciente de Sevilla y Andalucía", visibilizando las vivencias de mujeres trans que "fueron obligadas a vivir en los márgenes de una sociedad que las perseguía y criminalizaba".

Por su parte, Cambrollé ha precisado que el título de la muestra "no es casual", puesto que "constituye una alegoría de la actitud vital de aquellas mujeres que no esperaron autorización para ser ni aceptación para existir".

"Muy al contrario, desbordaron los márgenes que se les imponían, burlaron las normas, esquivaron la vigilancia y sortearon las prohibiciones con ingenio, valentía y una determinación extraordinaria. En un tiempo que castigaba cualquier disidencia, hicieron de su propia presencia un acto de desafío", ha añadido.

Además, durante su intervención, Cambrollé ha manifestado que la exposición "recupera la memoria de mujeres que fueron perseguidas, humilladas y expulsadas de muchos espacios de la vida social, pero que nunca renunciaron a vivir con dignidad. Gracias a ellas hoy disfrutamos de derechos y libertades que no podemos dar por garantizados".

Asimismo, la presidenta de ATA Sylvia Rivera ha apostillado que muchas mujeres trans "fueron víctimas de la represión franquista y de la legislación que castigaba la diversidad sexual y de género, reclamando el reconocimiento institucional y la reparación de quienes sufrieron aquella persecución".

"En un momento en el que vuelven a escucharse discursos que cuestionan nuestros derechos y nuestra propia existencia, esta exposición reivindica la memoria como herramienta de resistencia. Frente al odio y los intentos de borrado, responderemos con más memoria, más visibilidad y más derechos", ha agregado Cambrollé.

En suma, con esta iniciativa, ATA Sylvia Rivera ha considerado que trabaja de recuperación de la memoria histórica trans "contribuyendo a preservar el legado de quienes abrieron camino en tiempos especialmente difíciles y favoreciendo el reconocimiento social e institucional de sus historias de vida". La exposición podrá visitarse gratuitamente en el Antiquarium de Sevilla hasta el próximo 30 de junio.