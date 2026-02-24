Un atrincherado en un piso de Aznalcóllar (Sevilla) amenaza con inmolarse y depone su actitud tras mediar el alcalde

Archivo - Una agente de la Guardia Civil como foto de recurso. - GUARDIA CIVIL - Archivo

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

Un joven se ha atrincherado en un piso de Aznalcóllar (Sevilla) durante más de cinco de horas, ha amenazado con inmolarse y volar el bloque de viviendas y, finalmente, ha depuesto su actitud tras la mediación del alcalde, Juan José Fernández, a quien le había comunicado sus intenciones, por lo que el regidor dio aviso de inmediato a la Guardia Civil.

Así lo ha confirmado el alcalde, en declaraciones a Canal Sur Radio, donde ha relatado el suceso y cómo fueron los propios agentes de la Guardia Civil, y el equipo de negociadores desplazado a este punto, quienes "me aconsejaron que fuera yo quien mediara hasta altas horas de la noche, después de tener más de 500 personas desalojadas de toda la comarca".

La Guardia Civil se ocupó de este suceso, adelantado por Diario de Sevilla, y se conformó un amplio dispositivo, tal como ha destacado el alcalde, para proteger a la ciudadanía. "Desde el Consistorio estuvimos ahí, intentando hablar con él y a altas horas de la noche ya pudimos contactar de nuevo y lo pudimos convencer, sacarlo de allí y llevarlo al Ayuntamiento". Posteriormente, "tomó un café conmigo, por supuesto protegido, y lo llevamos al médico".

En cuanto a las facultades mentales del protagonista de este episodio, "con un carácter fuerte", el regidor ha señalado que cree que "cuando se le presiona un poco, es cuando él se altera, se siente acorralado". Esta persona está viviendo en un piso, por el que paga 500 euros por una habitación, junto a otros compañeros y en ocasiones "se alteraba con la dueña, si bien me dicen los vecinos que no ha llegado a agredirla", ha afirmado Juan José Fernández.

"Él me mandó un mensaje de esa índole y yo lo comuniqué a la Guardia Civil nada más que me lo envió, y se amplió el cerco para poder despejar todo lo que pudiera estar en peligro", ha añadido el regidor de Aznalcóllar. "Normalmente, el que pisa mi pueblo, como alcalde, me preocupo de quién es, de dónde es, y lo primero que hago es que le doy mi contacto y me ofrezco para ayudar en lo que pueda".