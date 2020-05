La Audiencia deniega multar a Varela al no ver acreditada la autoría de las filtraciones del caso del "chantaje"

DOS HERMANAS (SEVILLA), 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el concejal socialista del Ayuntamiento de Dos Hermanas Agustín Morón, contra el auto emitido en mayo de 2018 por el Juzgado número siete de Dos Hermanas, descartando ya imponer una "sanción pecuniaria" al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena en las elecciones municipales de 2015, Manuel Varela, por la presunta filtración de datos del sumario de la investigación de su supuesto "chantaje".

En un auto emitido el pasado 31 de marzo y recogido por Europa Press, la Audiencia desestima el mencionado recurso de apelación del edil socialista y confirma el auto emitido el 15 de mayo de 2018 por el Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas, que denegaba ya imponer una "sanción pecuniaria" a Varela con relación a la filtración a los medios de comunicación de documentos del sumario de la investigación judicial del presunto "chantaje" destinado a forzar su renuncia como candidato de Cs a la Alcaldía nazarena en 2015, al no ver acreditada la autoría de tales filtraciones.

La Audiencia coincide con el Juzgado número siete de Dos Hermanas en que "no ha quedado acreditada la autoría de Manuel Varela, pues no existe prueba directa sobre que fuera él quien remitiera o filtrara parte del contenido del sumario" a los medios. "No existen serios indicios, ni dato objetivo alguno, que permita concluir la autoría del denunciante, ni si quiera el contenido de la supuesta información facilitada a los medios de comunicación", indica la Audiencia, recordando que "los medios de comunicación a los que el instructor remitió oficio para que informaran no respondieron".

LA "RELEVANCIA PÚBLICA" DEL CASO

La Audiencia, en ese sentido, admite "la relevancia pública" de la investigación judicial relativa al supuesto chantaje a Manuel Varela para que renunciase como candidato a la Alcaldía de Dos Hermanas y "la amplia información que sobre el mismo han realizado los medios de comunicación", pero expone que "de lo actuado y del testimonio remitido no queda acreditada la autoría de" las filtraciones a los medios de comunicación.

"Ante la inexistencia de indicios que permitan razonablemente concluir que el denunciante (Manuel Varela) fue el autor de las filtraciones, procede la desestimación del recurso", concluye la Audiencia, en este auto contra el que no cabe recurso.

Todo gira en torno al presunto "chantaje" al que habría sido sometido Manuel Varela el día previo a las elecciones municipales de 2015, para forzar su renuncia como candidato de Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes de su vida privada.

EL "CHANTAJE" A VARELA

Tras la denuncia de Varela por dicha situación, el Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas decidió investigar al expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; al entonces edil popular en dicha ciudad, actual capitular en Bormujos y ya dimitido como portavoz del PP en la Diputación, Luis Paniagua; al concejal socialista Agustín Morón; al empresario y militante del PP Emilio Maya; al periodista local José Luis Olivares; a Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones y al trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

Pero en un auto emitido en mayo de 2017, el entonces juez instructor ordenaba el archivo de las actuaciones judiciales respecto a Emilio Maya (fallecido en noviembre de 2017) y Fernando Díaz, para continuar las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado en el caso de Manuel Alcocer, Luis Paniagua, Agustín Morón, José Luis Olivares y el también imputado Francisco Javier Romero.

Ya el 28 de septiembre de 2017, el Juzgado mixto número siete decidió sobreseer las actuaciones respecto al edil del PP Luis Paniagua y el concejal socialista Agustín Morón, así como continuar las diligencias por el procedimiento del tribunal del jurado en el caso de Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero, respecto a los cuales tiene pendiente celebrar una audiencia para decidir si abre o no juicio oral en su contra.

En paralelo, Varela tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional el sobreseimiento de las actuaciones respecto a las personas inicialmente investigadas en la causa pero después excluidas de las diligencias, como Luis Paniagua y Agustín Morón.