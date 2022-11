La Audiencia de Sevilla confirma una condena a una mujer por ocupar un piso de un banco en San Juan

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa, que condena a una mujer por un delito leve de usurpación cometido al ocupar sin título alguno una vivienda de San Juan de Aznalfarache propiedad de una sociedad inmobiliaria perteneciente a un banco.

Esta sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla recogida por Europa Press aborda un recurso de apelación de una mujer, contra una sentencia previa del Juzgado de Instrucción número 17 que le condena a una multa de 270 euros por un delito leve de usurpación, así como al desalojo de la vivienda que ocupaba y la restitución de la propiedad a la sociedad BuildingCenter, filial de Caixabank dedicada a la gestión de los activos inmobiliarios de la entidad.

Y es que el Juzgado de Instrucción número 17 declaró probado que en octubre de 2020, dicha mujer "accedió a la vivienda", un piso de un bloque de San Juan de Aznalfarache propiedad de BuildingCenter, "sin consentimiento de su propietaria, con vocación de permanencia y sin título que la habilitara para ello, residiendo en dicha vivienda desde entonces hasta la fecha de hoy".

Frente a ello, la mujer esgrimía en su recurso de apelación que "no ha habido requisitos de ajenidad y voluntad contraria manifiesta por parte del banco, que estima son necesarios para operar el tipo penal de usurpación; no ha habido una violenta ocupación del inmueble, al entregarle un anterior ocupante las llaves de la vivienda; que el inmueble se encontraba en situación de abandono por lo que no conocía que fuera de alguien, lo que motiva la inexistencia de dolo".

EL DELITO DE USURPACIÓN: VIVIENDAS NO HABITADAS

Pero la Sección Primera de la Audiencia señala que "el delito de usurpación de inmuebles, regulado en su modalidad no violenta, requiere para su comisión la ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia" y "que el realizador de esa ocupación carezca de título jurídico alguno que legitime esa posesión".

Además, indica que la mujer "continuaba a la fecha del juicio oral ocupando la vivienda ajena sin autorización de la propiedad, y lejos de abandonarla, nada más enterarse de la oposición de la propiedad, persistió en su posesión en el inmueble ajeno, lo que evidencia una vocación de permanencia".

SITUACIÓN DE NECESIDAD NO ACREDITADA

Igualmente, el tribunal avisa de que "no basta alegar que se carece de ingresos, ni vivienda, ni petición de otros recursos habitacionales, que ni siquiera se documenta por escrito", desestimando así el recurso de apelación y confirmando plenamente la sentencia inicial condenatoria del Juzgado de Instrucción número 17.

Durante los últimos tiempos, la Audiencia de Sevilla ha confirmado además diversas sentencias que ordenaban a varios vecinos de San Juan dejar libres viviendas de propiedad ajena que habitan sin título alguno sobre las mismas ni pagar renta por ello, siendo propietaria de algunas de estas viviendas la sociedad BuildingCenter, filial de Caixabank, según las diversas resoluciones judiciales recogidas por Europa Press.