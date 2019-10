La Audiencia de Sevilla juzga a un joven de Coria acusado de maltratar y agredir sexualmente a su pareja en 2016

Publicado 22/10/2019 17:30:57 CET

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha juzgado este martes a un joven de Coria del Río, que responde a las iniciales F.M.L., acusado de maltratar y agredir sexualmente a su pareja en octubre de 2016.

El encausado ha negado los hechos que se le atribuyen y ha asegurado que todo responde "a los celos" de su pareja. Así, ha indicado que el día de autos, el 13 de octubre de 2016, la víctima, a la que ha definido como su "pareja esporádica", se presentó a las 7,00 horas y, tras mantener relaciones íntimas, hubo una discusión porque ella se puso "celosa" tras haber él recibido mensajes "al WhatsApp" de unas amigas.

De esta manera, ha señalado que tras esa discusión "no ocurrió nada más" y ha negado que la golpeara por lo que, preguntado por el Ministerio Fiscal por las lesiones que ha denunciado la víctima, ha apuntado que "quizá" se las hizo mientras mantenían relaciones íntimas.

Por su parte, la víctima ha declarado que el encausado era su "novio" y que el día de los hechos, cogió el primer autobús desde su pueblo a Coria del Río toda vez que el procesado le había llamado por teléfono "varias veces" en la noche porque era "bastante celoso".

Así, la joven ha indicado que al principio de estar todo con él, todo "iba bien", pero que su actitud cambió porque le vio "mirar el Instagram" y se puso "celoso" y comenzó a ponerse "violento".

Ante esta situación, ha señalado que quiso salir de ahí pero el procesado "no le dejaba" puesto que le golpeaba "en las piernas y en la espalda" para evitarlo. Acto seguido, tal y como ha relatado, F.M.L. le redujo "poniéndole las piernas encima del cuerpo y pegándole una patada en las costillas" para luego agredir sexualmente a lo que "no se resistió" para evitar "que le golpeara más". Con todo, la víctima ha manifestado que antes no se había dado "un caso así" y que por parte del acusado "sólo" había habido "insultos".

Por estos hechos, el Ministerio Público atribuye al encausado un delito de agresión sexual en el que concurre la circunstancia agravante mixta de parentesco y un delito de malos tratos.

Con respecto al delito de agresión sexual, la Fiscalía solicita que se le imponga a F.M.L. una pena de diez años de prisión así como la medida de libertad vigilada durante otros diez años. Asimismo, reclama que se le prohíba comunicarse y acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante un periodo de doce años.

De otra parte, en cuanto al delito de malos tratos, el Ministerio Fiscal pide para el procesado una pena de nueve meses de prisión y la prohibición de tenencia y porte de armas durante dos años. Además, reclama que se le imponga la prohibición de comunicarse y aproximarse a la joven a menos de 300 metros durante un periodo de dos años así como el abono de todas las costas procesales.