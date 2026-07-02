Auténtica Premium Food reunirá en Sevilla en septiembre a más de 12.000 profesionales y 400 firmas agroalimentarias

Auténtica Premium Food reunirá del 14 al 15 de septiembre de 2026 en Fibes a más de 12.000 profesionales y más de 400 firmas expositoras procedentes de toda la cadena de valor agroalimentaria. - AUTÉNTICA PREMIUM FOOD

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Auténtica Premium Food, la feria de referencia en alimentos y bebidas premium gourmet y de calidad, abre acreditaciones para su cuarta edición, que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de septiembre en el recinto ferial de Fibes en Sevilla. Tras tres años de crecimiento, la feria seguirá creciendo en esta nueva edición ya que reunirá a más de 12.000 profesionales y más de 400 firmas expositoras procedentes de toda la cadena de valor agroalimentaria.

Bajo el lema 'Comprometidos con el origen', esta nueva edición pone el acento en la trazabilidad, la identidad territorial y los valores que hay detrás de cada producto, consolidando el espíritu con el que nació el evento: tender puentes entre la industria alimentaria, la alta gastronomía, la gran distribución, el retail y el canal Horeca a través de una conversación honesta sobre lo que se come y de dónde viene, ha informado la organización en una nota.

Auténtica 2026 se presenta como el "escaparate perfecto" para la promoción de las distintas referencias de la industria alimentaria, reforzando así la especialización por tipología de producto: aceites; conservas; verduras y hortalizas; pastas, arroces, especias y legumbres; lácteos; pescados y mariscos; bebidas; vinos y espirituosos; panadería, snacks y mundo dulce; cárnicos y charcutería; congelados; denominaciones de origen; y equipamiento y packaging para la industria alimentaria. De este modo, la especialización por categorías de producto seguirá siendo uno de los elementos distintivos de la feria, favoreciendo un entorno más eficiente para el negocio, el networking y la generación de oportunidades comerciales.

Manuel Bueno, director de Auténtica, ha subrayado que el crecimiento del evento responde a una demanda real del sector. "Cada edición hemos crecido en superficie, en expositores y en profesionales, pero lo más relevante no es el tamaño, sino el tipo de conversación que estamos logrando generar. Auténtica ya no es solo un escaparate de producto: es el espacio donde la gran distribución, el Horeca y los productores se sientan a hablar de origen, de valores y de cómo construir juntos un modelo más sostenible para el sector", ha puntualizado.

Paralelamente a la zona expositiva, el Auténtica Congress volverá a reunir a más de 350 directivos y expertos de toda la cadena de valor en seis escenarios simultáneos y 10 foros en una agenda de contenidos para cada perfil profesional. Estrategias en el sector del retail y la gran distribución, tendencias de consumo, innovación, sostenibilidad, gastronomía y nuevos modelos de negocio serán algunos de los temas que tendrán cabida en esta nueva edición del Auténtica Congress.

"El programa del congreso presenta una agenda muy orientada a abordar los principales retos y tendencias que están transformando la industria alimentaria, combinando una visión estratégica con contenidos práctico e inspiracionales", señala Eduard Ávila, director del Auténtica Congress. Así, el Culinary Fest by Gusto del Sur pondrá el foco un año más en el valor del producto como eje central de la gastronomía y la alta cocina. Las ponencias exploran cómo la tradición puede convivir con la innovación, reivindican el origen y la identidad de los ingredientes y profundizan en técnicas culinarias aplicadas a productos concretos como el aceite de oliva, los escabeches o las brasas.

También se abordan cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la pesca responsable, el relevo generacional en la cocina y el papel de la gastronomía como expresión cultural, complementando las demostraciones culinarias con conversaciones entre reconocidos chefs y profesionales del sector. Asimismo, el foro Sin Filtro by Montagud, reunirá también a diferentes chefs estrella Michelin para compartir su visión sobre la evolución de la gastronomía, los desafíos del sector y las tendencias que marcarán el futuro de la alta cocina y la alimentación.

Por otro lado, el Congreso de la Gran Distribución y Retail reunirá a directivos de supermercados, centrales de compra, operadores logísticos, fabricantes, comercios minoristas, plataformas digitales y asociaciones, entre otros actores clave del ecosistema, para ofrecer una visión estratégica sobre la evolución del gran consumo y la distribución alimentaria. Durante las dos jornadas se analizan los cambios en el comportamiento del consumidor, la transformación de los modelos de compra y el impacto que tendrán las nuevas demandas sociales sobre fabricantes y distribuidores.

Además, en el Summit de Directores de Compras, se abordarán los principales retos que afrontan estos profesionales en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados, el incremento de los costes, la presión sobre los márgenes y la necesidad de construir cadenas de suministro más resilientes. El congreso volverá a acoger una nueva edición del Horeca Forum y el Auténticas Marcas de Restauración, que pondrá el foco en la gestión empresarial de la restauración organizada, la innovación aplicada al canal Horeca, y las estrategias para mejorar la rentabilidad y la competitividad del sector; mientras que en el Gastromarketing Forum se analizará como el marketing y la comunicación están redefiniendo el negocio gastronómico a través de la construcción de marcas con personalidad, nuevas estrategias de branding y las oportunidades que ofrece el marketing experiencial.

Además, como novedad, el congreso acogerá este año el Oleum Summit, un foro dedicado al mundo del AOVE dada su importancia y estrategia como producto clave en nuestro país y en la dieta mediterránea. Por último, los distintos espacios Degusta ofrecerán catas, degustaciones y presentaciones de productos para mostrar las posibilidades gastronómicas de ingredientes como el aceite de oliva extra y otros productos gourmet.

En el marco de Auténtica tendrán lugar también otras actividades paralelas como el Retiro de Chefs, que reunirá a más de 80 chefs con estrellas Michelin de toda España, y los Auténtica Excellence Awards 2026, unos galardones que reconocerán los mejores proyectos e iniciativas del sector de la alimentación y el producto auténtico, dirigidos a todas las empresas que conforman la cadena de valor del sector.

Auténtica Premium Food es un evento de Nebext-Next Business Exhibitions en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Landaluz, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, así como de las principales patronales del sector.