Autismo Sevilla recibe dos viviendas de Emvisesa para un proyecto residencial para personas con TEA

Viviendas de Emvisesa para Autismo Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha formalizado la cesión de dos viviendas a la asociación Autismo Sevilla destinadas al desarrollo de un proyecto de vivienda en comunidad para personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las viviendas, ubicadas en la promoción de Hacienda El Rosario, corresponden a dos inmuebles de cuatro y dos dormitorios respectivamente, que serán adaptados mediante obras de adecuación para su uso conjunto como espacio residencial especializado.

El proyecto contempla la creación de un recurso residencial para seis personas con TEA y necesidades de apoyo intensivo, basado en un modelo de vida en comunidad que favorece la integración en el entorno y el desarrollo personal. Además, prevé la contratación de ocho profesionales de manera indefinida para garantizar una atención especializada y de calidad.