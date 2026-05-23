Autobuses urbanos gratuitos por primera vez para la Feria de Alcalá (Sevilla)

Autobús de la Feria en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que los servicios de autobús para la Feria de Alcalá de Guadaíra serán gratuitos por primera vez para toda la población, según se ha aprobado este viernes con la adjudicación del servicio de transporte urbano para la Feria en la Junta de Gobierno Local.

Tal y como ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, además, se aumentan las plazas y se triplica la frecuencia de paso de los vehículos que conectan las barriadas con el recinto ferial reduciendo las esperas. Igualmente, se mantiene también el servicio de lanzaderas desde el P2.

Asimismo, se ha aumentado considerablemente el número de plazas de estos servicios porque las líneas Norte y Sur se desarrollarán con vehículos de 55 plazas en lugar de 35. El servicio que se mantiene en los mismos términos del año anterior, gratuito y con recorrido circular continuo, por su buena acogida y funcionamiento en los años anteriores, son los autobuses lanzaderas desde el P2 hasta las inmediaciones de la portada.

EL MOLINO DEL ALGARROBO

Por otra parte, la delegación de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha impulsado la exposición de pintura del artista sevillano Ramón David Morales en el Molino del Algarrobo.

Durante la inauguración, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, acompañado de la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha destacado "la importancia de seguir acercando la cultura contemporánea a espacios patrimoniales y naturales de la ciudad, generando experiencias culturales que permitan redescubrir Alcalá desde nuevas miradas".

La muestra reúne una selección de obras recientes en las que el artista trabaja sobre objetos, arquitecturas y elementos vinculados al paisaje rural y a la memoria cotidiana. La elección del Molino del Algarrobo como sede de la exposición "conecta además con la histórica relación entre el paisaje de Oromana y la creación artística en Alcalá, especialmente con el legado de la Escuela de Alcalá, que encontró en este entorno natural una fuente constante de inspiración".