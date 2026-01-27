Avance en las obras del Estadio Benito Villamarín en Sevilla con la agregación de dos parcelas claves para el proyecto

Archivo - Imágenes del comienzo de la demolición del Benito Villamarín, a 9 de septiembre de 2025. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Paso importante en el avance de la obras del Estadio Benito Villamarín de Sevilla. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de la ciudad ha aprobado este martes la licencia de parcelación para incorporar dos parcelas al proyecto del nuevo campo de fútbol.

Con este trámite, el Real Betis Balompié agrega a la parcela original del estadio, la superficie municipal de 8.800 metros cuadrados al oeste del recinto conocida como "explanada de preferencia", así como 470,32 m2 del viario municipal en el lado este, junto a la Avenida de la Palmera.

A cambio de estas cesiones municipales, el Ayuntamiento de Sevilla obtiene de la entidad deportiva espacios en el interior del nuevo complejo para su uso como Equipamiento Público, según confirman fuentes municipales a Europa Press en base al acuerdo entre ambas entidades.

Esta aprobación coincide con la publicación definitiva del Estudio de Ordenación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 22 de enero. Dicho documento fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento del pasado 18 de septiembre.

Entre sus puntos, dicho estudio de ordenación recoge establecer una ordenación conjunta "mediante una edificación unitaria de las parcelas que conforman el ámbito de actuación, mediante una división horizontal". Por lo que dicha licitación, aprobada este martes, se convierte en un paso administrativo para avanzar en el cumplimiento del estudio.

El proyecto, con una inversión prevista de entre 80 y 100 millones de euros; incluye edificar un nuevo inmueble de un máximo de 47 metros de altura en la actual explanada adyacente al estadio, con idea de que el nuevo recinto acoja usos hoteleros, de actividades ligadas a la salud y al deporte y de ocio. Incluirá además un aparcamiento subterráneo con capacidad para 400 plazas.

Como contrapartida, según el club, la construcción del citado edificio anexo llevará consigo que la entidad deportiva esté obligada a facilitar al Ayuntamiento de Sevilla unos 3.000 metros para dotaciones públicas, así como liberar también unos 2.500 metros del espacio del estadio correspondiente a su fachada con la avenida de la Palmera.