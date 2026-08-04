Avanza la reforma integral del Centro Deportivo Begoña de Sevilla tras una inversión de más de un millón de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado de la delegada de Deporte, María Tena, en una visita al centro deportivo Begoña del distrito Macarena. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado los trabajos de reforma integral que se están llevando a cabo durante los meses de verano en el Centro Deportivo Begoña del distrito Macarena, con una inversión total de 1.171.000 euros destinada a "modernizar y transformar" unas instalaciones que no habían experimentado una renovación de calado desde la década de los años 80.

Según ha precisado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el proyecto contemplará la reforma integral de la pista polideportiva, con una inversión de 350.000 euros; la ejecución del cerramiento perimetral, con 180.000 euros; la mejora de la estructura y cerramiento de pistas, con 60.000 euros; trabajos de limpieza, acondicionamiento, pintura, señalética y cartelería, por importe de 65.000 euros; así como la instalación de nuevos vestuarios, con una inversión de 196.000 euros.

Asimismo, las actuaciones incluirán tanto la demolición como trabajos previos, valorados en 50.000 euros, la instalación de nuevos proyectores LED en las pistas polideportivas, con 40.000 euros de inversión, y la renovación del césped por importe de 230.000 euros.

Durante la visita, Sanz ha destacado que las instalaciones deportivas necesitaban "una intervención profunda" para adaptarse a las necesidades actuales de los usuarios, de manera que "mejorará la práctica deportiva" y recuperará un espacio "muy importante para el barrio". Las obras contarán con un plazo de ejecución de un año.