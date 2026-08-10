Avanza la segunda de las tres fases de mejora del Parque Gran Vía de Sevilla con una inversión de 200.000 euros

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha renovado la totalidad de los bancos y papeleras del Parque Gran Vía, en el distrito San Pablo-Santa Justa, con una inversión superior a los 180.000 euros. Actuación enmarcada en un proyecto de mejora integral, dividido en tres fases y que actualmente se encuentra en la segunda de ellas, centrada en la rehabilitación del pavimento de hormigón impreso existente en distintas zonas del parque.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, Con el paso del tiempo y el uso continuado, este pavimento presentaba grietas y signos de desgaste que hacían necesaria una intervención integral para recuperar sus condiciones de seguridad y conservación. Para ello, se prevé la limpieza completa de las superficies mediante agua a alta presión, la reparación y sellado de las grietas existentes, la aplicación de dos capas de pintura cementosa coloreada y, finalmente, dos capas de resina protectora que permitirán aumentar la durabilidad del pavimento y mejorar su aspecto estético.

Asimismo, los nuevos elementos instalados en la primera fase han sido fabricados con materiales reciclados y reciclables, presentan un diseño más moderno, accesible y funcional y mejoran tanto la comodidad de los usuarios como la integración de estos equipamientos en el entorno.

En este sentido, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que las inversiones en los parques "no solo mejoran su imagen, sino que también contribuyen a que los vecinos disfruten de espacios públicos más seguros, cómodos y agradables". "Actuar sobre elementos tan importantes como el mobiliario urbano o los pavimentos permite prolongar la vida útil de estas instalaciones y garantizar un mejor servicio para la ciudadanía", ha añadido.

Una vez finalizada esta segunda fase, el Ayuntamiento abordará la tercera y última etapa del proyecto, que consistirá en la renovación completa de las áreas de juegos infantiles del parque, que incorporarán criterios de accesibilidad e inclusión y estarán diseñados para niños de hasta 14 años.

Así, Rincón ha explicado que la incorporación de juegos adaptados e inclusivos permitirá "que más niños puedan compartir espacios de ocio en igualdad de condiciones y disfrutar de instalaciones modernas y seguras".

MEJORA DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES

En la misma línea, el pasado mes de abril de 2026, el Ayuntamiento de Sevilla inauguró un nuevo parque canino en esta zona, concretamente en el espacio libre entre las Avenida Kansas City y Villas de Cuba, separado de las zonas residenciales. Este parque está dotado con elementos para el esparcimiento de las mascotas y con espacios de sombra y bancos.

Hasta entonces los vecinos de la zona no contaban con un espacio destinado a sus perros, por lo que tenían que hacer uso de otras zonas del barrio para el recreo de sus mascotas.

Dichas obras, con una inversión superior a los 30.000 euros, han consistido en el desbroce del terreno existente para la colocación de elementos adecuados para el esparcimiento canino entre los que se incluye un circuito de agilidad para el juego y entrenamiento de perros compuesto por balancín, rampas, rueda, postes de slalom y túnel.

Se han instalado, del mismo modo, un cerramiento metálico de acero con malla galvanizada de un metro de altura en todo su perímetro y se colocaron bancos de plástico reciclado y reciclable con apoyabrazos para el descanso de los dueños de las mascotas.