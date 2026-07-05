Avanzan las obras de Ciudad de Ronda, en el Prado, donde el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido ya más de 1,6 millones

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante su visita al inicio de la tercera fase de la reforma del Prado de San Sebastián. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. - Archivo

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, avanza en las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Ciudad de Ronda y de instalación de una nueva red de abastecimiento en las calles perpendiculares Infante don Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans, en el Prado de San Sebastián.

Los trabajos, iniciados el pasado 8 de junio, cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de 597.094 euros, y se están desarrollando sin necesidad de interrumpir el suministro a los vecinos gracias a la instalación de redes auxiliares. El delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha destacado en una nota de prensa que estas obras "suponen una apuesta decidida por modernizar unas infraestructuras que llevaban décadas sin renovarse, y que van a traducirse en una mejora real y tangible de la calidad del servicio para los vecinos del Prado de San Sebastián".

Esta actuación tiene por objeto la mejora integral del servicio e incluye la sustitución de la totalidad de las válvulas, acometidas y demás equipamiento existente y necesario para el correcto funcionamiento de la nueva red de abastecimiento, así como de los pozos de registro, imbornales y acometidas de la nueva red de saneamiento.

Para reducir las molestias a la ciudadanía, la obra se está desarrollando en dos fases. La primera, correspondiente a la instalación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la propia calle Ciudad de Ronda, ha requerido el corte completo del tráfico rodado en dicha vía, permaneciendo abiertas las calles Infante don Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans.

Durante la segunda fase se instalará la red de abastecimiento en estas dos últimas calles, con el consiguiente cierre al tráfico rodado, mientras que la calle Ciudad de Ronda quedará ya abierta. En todo momento se ha garantizado el tráfico peatonal mediante la instalación de pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios de la zona. Por todo ello, de la Rosa ha subrayado además que "el Gobierno de José Luis Sanz sigue trabajando para que las obras necesarias en la ciudad se hagan con las máximas garantías y con el menor impacto posible en el día a día de los vecinos y comerciantes de la zona".

Estas obras se suman a otras actuaciones que el Gobierno de José Luis Sanz ha impulsado durante el último año en el entorno del Prado de San Sebastián que han contado con una inversión de 1.618.290 euros. Entre ellas destaca la puesta en marcha de la Ciudad de los Niños, el nuevo parque infantil que ya ha finalizado su primera fase de ejecución, enmarcada dentro de la estrategia municipal para ampliar, renovar y mejorar la red de parques infantiles de la ciudad. Esta actuación ha supuesto una inversión de 921.196,11 euros y ha permitido crear una nueva zona de juego de 1.164 metros cuadrados, tematizada en torno a la identidad festiva de Sevilla.

El espacio se articula en tres ámbitos --la antigua Pasarela de la Feria, las casetas de Feria y la Semana Santa-- y cuenta como gran elemento central con una estructura inspirada en la histórica Pasarela de la Feria, situada al final de la calle San Fernando y portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921, de hasta 34 por 34 metros y 15 metros de altura máxima.

La nueva zona incorpora juego en altura, juego a nivel del suelo, recorridos accesibles y espacios pensados para distintas edades, y contará con sombra natural gracias a la plantación de 16 ejemplares de hibiscus. La Ciudad de los Niños tendrá continuidad con tres fases más, que permitirán completar la transformación de este ámbito infantil del Prado de San Sebastián. Asimismo, a petición de los propios vecinos, el Ayuntamiento incorporó el pasado mes de enero nuevas vías del entorno de la avenida de Portugal y Diego de Riaño al servicio de Gestión de Estacionamiento en Superficie (GES), lo que ha supuesto dar respuesta a una demanda histórica del vecindario.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla invirtió 100.000 euros para la renovación integral del acerado de las calles Fernando Villalón y Antonio Cortés Lladó, arterias fundamentales de paso entre los barrios del Porvenir, Huerta de la Salud y San Bernardo, así como un tramo de la calle Alfonso de Cossío; unas obras que tuvieron como objetivo principal mejorar la seguridad y la accesibilidad de los itinerarios peatonales de un entorno que se mantenía con aceras con décadas de antigüedad, que presentaban numerosos desperfectos para los viandantes y que afectaban hasta ahora en la mayoría de los casos, a las personas mayores, a los vecinos con movilidad reducida y a los traslados a los centros educativos del barrio.