Ávila (PP) lamenta en Sevilla la "nula planificación" y "escasa inversión" de Sánchez en materia de aguas

LEBRIJA (SEVILLA), 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular (PP) por Sevilla al Senado, Juan Ávila, ha afirmado este jueves que el balance de las políticas hídricas de Sánchez es "nula planificación, escasa inversión y pésima gestión". Así lo ha señalado el candidato 'popular' tras mantener un encuentro con la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir en Lebrija, donde ha destacado que "necesitamos un presidente como Feijóo, que se tome en serio, desde la cordura, la responsabilidad y el compromiso, los verdaderos problemas de los ciudadanos".

"Muchos sevillanos viven de la agricultura, el sector primario es la fuente de ingresos para muchas familias de la provincia. Un porcentaje altísimo de población que, como tantos otros, están siendo abandonados por las políticas de Sánchez", ha señalado Ávila y recogido el PP en una nota de prensa. "El campo sevillano vive una dificilísima situación" ya que "a la mala negociación de la PAC, se unen el incremento de costes producción, así como la sequía que padecemos", ha reflexionado el candidato al Senado.

En este sentido, Juan Ávila ha lamentado que "la situación de sequía no ha llegado de pronto, ya se apreciaba en 2022 y en este año no ha hecho más que agudizarse y todo ello mientras el Gobierno de Sánchez no es más que un mero espectador de la realidad que, en este aspecto, sufre España". "El agua debe ser una prioridad para el Gobierno de la Nación, como lo es para el Gobierno de Juanma Moreno, cuyo trabajo ha ido enfocado desde 2019 a buscar un equilibrio que garantice el abastecimiento para la población y para los sectores productivos", ha remarcado.

Así, ha recordado que "entre 2018 y 2022, la inversión de la Administración autonómica en obra pública hidráulica se multiplicó por cinco, aumentando un 405%" y --ha añadido-- "en 2018, último año de Gobierno socialista en Andalucía, la inversión fue de 83,6 millones de euros, mientras que, en 2022, con Juanma Moreno, ha sido de 423 millones". "Tenemos las dos caras de la moneda: la de un Gobierno popular que previene, que se anticipa y se preocupa por los verdaderos problemas; y la otra cara, la del Gobierno socialista en el que se mira hacia otro lado ante los verdaderos problemas de los ciudadanos".

En este sentido, Juan Ávila ha señalado que con Feijóo como presidente del Gobierno se desarrollará un Pacto Nacional del Agua, "desde el diálogo y el consenso" y que "será la antesala de un nuevo Plan Hidrológico Nacional"; se "garantizarán" las inversiones previstas en los planes en vigor; se "incrementarán" en 40.000 millones de euros las inversiones hídricas; se creará una Autoridad Nacional del Agua y una Red estratégica del agua; se desarrollará un Plan de Modernización de las redes abastecimiento; se avanzará en los Planes de Gestión de Riegos; y se elaborará un plan de depuración y abastecimiento, entre otras propuestas.