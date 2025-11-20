Un avión con 187 pasajeros destino Marrakech aterriza de emergencia en el Aeropuerto de Sevilla sin daños

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un avión que cubría la ruta entre Sevilla y Marrakech (Marruecos) ha aterrizado de emergencia a las 17,20 horas en el Aeropuerto de la capital andaluza. No se han producido daños ni materiales ni personales entre los 187 pasajeros del vuelo.
Según han informado fuentes del 112 a Europa Press, han recibido un aviso a las 16,50 horas de un avión que estaba teniendo problemas con el tren de aterrizaje.
La aeronave ha estado sobrevolando el espacio aéreo del aeropuerto hasta que poder tomar tierra, tras agotar la gasolina.