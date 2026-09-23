Aviso amarillo este miércoles por altas temperaturas con 38 grados de máxima en la campiña sevillana

Archivo - Personas protegida por gorras y sombreros cruzan el puente de Isabel II. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este miércoles, 23 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en Sevilla, con 38 grados de máxima.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la campiña sevillana se encuentra en peligro bajo aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13,00 y las 18,59 horas.

Para la jornada de este lunes se esperan cielos en general despejados, con probabilidad de lluvias débiles en el área del Estrecho.