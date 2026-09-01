Las ayudas para material escolar del Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) beneficiarán a más de 700 estudiantes

Archivo - Imagen de recurso de menores con material escolar - AYTO.DE MAIRENA - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha publicado la resolución definitiva de las ayudas para material escolar del curso 26/27, que beneficiarán a 539 familias y a un total de 731 estudiantes. El programa cuenta con una financiación de unos 44.000 euros y permitirá a las familias adquirir el material escolar necesario para el nuevo curso.

Las familias beneficiarias podrán retirar los materiales entre el 1 y el 30 de septiembre, ambos inclusive, en la papelería o librería que el Ayuntamiento les haya asignado en la resolución. Para recogerlos, deberán acudir con su DNI y firmar el albarán de entrega, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, las ayudas tienen una cuantía máxima de 60 euros por estudiante. Al respecto, los 12 centros y papelerías asociados son Arcoíris, Colegio Aljarafe, Escuela Infantil Pat el Cartero Servicio, Papelería Andalucía, Carlin, L as Margaritas, Artes Gráficas CCR, El Rastro, Triana, Galileo, Pencil y Tricenter.

Tal y como ha manifestado la delegada de Educación, Blanca de Pablos, estas ayudas tienen como objetivo "ayudar a los hogares de Mairena ante los gastos del inicio del curso y, al mismo tiempo, apoyar al comercio local vinculando estas ayudas a las papelerías de nuestro municipio".

Las resoluciones definitivas pueden consultarse en la sede electrónica municipal. Al igual que en los últimos años, el Ayuntamiento ha adelantado los trámites para que los niños y niñas puedan comenzar el curso con el material.

El programa está dirigido a familias maireneras con menores escolarizados en Educación Infantil de Primer y Segundo Ciclo, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Educación Especial. La matriculación puede ser en centros públicos o concertados.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Mairena para apoyar a las familias y avanzar en la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.