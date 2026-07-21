El Ayuntamiento acusa al PSOE de "dejadez" y defiende que Sevilla contará con 220 nuevos policías en cuatro años

Archivo - Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha respondido a las críticas del PSOE por la "falta" de policías pese a la incorporación de nuevos agentes, asegurando que "lo que están pagando los barrios de Sevilla es la dejadez de ocho años de gobierno socialista". Al mismo tiempo, ha reivindicado que el Ejecutivo de José Luis Sanz "habrá incorporado 220 nuevos agentes en cuatro años", frente a los 182 incorporados durante los ocho años de mandato socialista. "En la mitad de tiempo ya hemos superado su cifra", ha subrayado.

En un comunicado, Flores ha afirmado que "quizás el PSOE de los enchufismos no entiende que las administraciones públicas deben respetar los plazos que marca la ley para incorporar a los funcionarios con todas las garantías". En este sentido, ha defendido que "los procesos selectivos no se pueden acelerar" y ha atribuido el actual déficit de efectivos a la "ausencia" de incorporaciones durante los dos anteriores mandatos socialistas.

No obstante, el delegado ha reconocido la falta de efectivos y de presencia policial en las calles, aunque ha asegurado que el Gobierno municipal está "haciendo todo lo que legalmente está en su mano" para reforzar la plantilla cuanto antes. Como ejemplo, ha destacado el convenio de formación suscrito con la Junta de Andalucía, que ha permitido que los últimos 28 agentes se incorporen en julio de 2026, en lugar de esperar hasta febrero de 2027, fecha en la que habrían finalizado su formación de no haberse firmado dicho acuerdo.

El edil ha subrayado que "este Gobierno trabaja para colaborar con otras administraciones por el bien de los sevillanos", frente a la actitud del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, al que ha acusado de responder "únicamente a los intereses de su jefe, Pedro Sánchez" y de no reclamar al Gobierno central los efectivos de Policía Nacional que necesita la ciudad para evitar la falta de agentes.

Flores también ha mostrado su sorpresa ante la petición del PSOE para que el Ayuntamiento haga uso completo de la tasa de reposición. "¿De verdad no saben que se ha cumplido el 125% de la tasa de reposición? Es preocupante. ¿Que agilizamos las convocatorias? Acabamos de anunciar una macroconvocatoria de 150 plazas que precisamente permitirá acelerar los procesos. Le vuelvo a decir que debe asesorarse mejor antes de hacer las entrevistas, porque las cifras no engañan", ha señalado.

Por último, el delegado ha reprochado al PSOE que "no les da vergüenza decir que las incorporaciones van a un ritmo lento e insuficiente cuando paralizaron estos procesos y este gobierno se ve en la necesidad de paliar la ausencia de incoporaciones con un sobreesfuerzo para la administración".