El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) amplía el número de cámaras en el Recinto Ferial de San Juan

Imagen del Recinto Ferial de San Juan en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) vuelve a situar la innovación tecnológica al servicio de sus vecinos y visitantes durante la celebración de la Feria. En esta edición, el Consistorio ha reforzado de manera integral el dispositivo de seguridad mediante la ampliación del número de sensores ópticos distribuidos por el Recinto Ferial de San Juan. En total se han colocado once cámaras en todo el recinto ferial, tres más que el año pasado, más tres fijas en La Harinera y Punto Limpio de San Juan y seis en el Polideportivo de San Juan.

El delegado de Planificación Estratégica, Jesús Mora ha explicado que "este despliegue responde a uno de los grandes compromisos del Equipo de Gobierno, como es consolidar un modelo de Movilidad Inteligente, Segura y Sostenible". Para el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, este modelo "no es una medida aislada para los días de fiesta, sino una línea de trabajo prioritaria y transversal" que ya se aplica en el día a día del municipio para mejorar la calidad de vida urbana, la fluidez del tráfico y la reducción de emisiones, y que ahora se escala de forma estratégica para dar respuesta a la complejidad de un gran evento.

Asimismo, el Consistorio ha destacado en una nota que la Feria de Alcalá de Guadaíra es uno de los acontecimientos socio-culturales y económicos más importantes de la ciudad y una de las citas imprescindibles de la provincia de Sevilla. Su celebración congrega cada año a miles de personas en un entorno privilegiado junto a los Pinares de Oromana.

Conscientes de este flujo masivo de personas y carruajes, el gobierno local da un paso más en su estrategia 'ADG Smart City' (Ciudad Inteligente y Sostenible), demostrando cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden transformar la gestión de las grandes concentraciones en entornos de ocio cómodos y protegidos.

La gran novedad de esta anualidad es el notable incremento de los sensores ópticos de última generación. Estos dispositivos inteligentes se han desplegado para cubrir una mayor área de actuación, enfocándose de manera prioritaria en los accesos al recinto ferial, los puntos neurálgicos de mayor concentración de casetas y, fundamentalmente, las vías de evacuación y emergencia.

A través de estos sensores ópticos, el sistema procesa datos de movilidad y aforos instantáneos en tiempo real, enviando la información de manera directa y centralizada a la plataforma tecnológica del CECOP - ADG Smart City, donde acceden los cuerpos de seguridad del municipio (Policía Local, Protección Civil y demás fuerzas operativas).

Según ha explicado el Consistorio, esto permitirá mapear el comportamiento del público en el Real, predecir posibles embotellamientos, evitar aglomeraciones de riesgo y coordinar los recursos asistenciales de forma mucho más rápida y eficiente ante cualquier incidencia.

Para finalizar, Mora ha resaltado que "con este proyecto, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra visibiliza el éxito de su modelo de ciudad: una tecnología funcional y silenciosa que trabaja activamente para que la ciudadanía solo tenga que preocuparse de disfrutar de la convivencia, la tradición y la alegría de la Feria", ha concluido.