El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) debate en Pleno adherirse a la Ruta de Blas Infante

El responsable municipal de Memoria Democrática e Identidad Andaluza del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) debate este martes en Pleno la adhesión de la ciudad a la Ruta de Blas Infante. El proyecto engloba actualmente a diez municipios de toda la región.

El responsable municipal de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha destacado que es "un hito que sitúa a Alcalá en el mapa que atestigua su destacado papel en el andalucismo, nos impulsa a recuperar elementos culturales y patrimoniales para su puesta en valor y añade un atractivo turístico más a Alcalá como ciudad con una enorme peso en la identidad andaluza".

El delegado ha explicado que se ha colaborado desde distintas delegaciones, junto con Cultura, Patrimonio y Turismo, en un "profundo trabajo de investigación" sobre la historia y la identidad alcalareña que ha dado como resultado un informe que se remitió a las autoridades competentes, la organización de la propia Ruta, la Fundación Blas Infante, y el Centro de Estudios Andaluces.

En el informe se recogen hitos concretos de las vivencias personales, laborales y culturales en torno a la historia de Blas Infante, pero especialmente sobre el movimiento y activismo político que se generó, clave del andalucismo, "en el que Alcalá tuvo un papel destacado".

La primera prueba, la tumba de Mario Méndez Bejarano junto a la entrada principal del Cementerio de San Mateo de Alcalá de Guadaíra. Pensador andalucista, amigo personal de Blas Infante y figura clave en el Centro Andaluz. El Ayuntamiento ha asegurado que "existen pruebas documentales de los vínculos de Méndez Bejarano con Alcalá".

Rivas ha señalado que Méndez cedió parte de su colección literaria personal a la biblioteca de Alcalá y el Ayuntamiento de la época le cedió una parcela funeraria a perpetuidad donde descansan sus restos. "Su figura debió ser muy popular, dado que incluso tiene una calle junto al teatro Gutiérrez de Alba", ha afirmado.

Por otro lado, Pedro Vallina, también con su nombre en el callejero alcalareño, fue un médico colaborador político de Blas Infante, activista imprescindible en la historia del andalucismo, que vivió en Alcalá y participó junto a Infante en las históricas elecciones de 1931.

Rivas ha indicado que este círculo cercano "atraería a Blas Infante a Alcalá, quien firmara en su calidad de notario la compra del local sindical de la Plaza de España en 1933".

El Ayuntamiento ha señalado que existe documentación de la presencia de representantes municipales de Alcalá en la Asamblea de Antequera de 1883 y en la posterior de Córdoba de 1931, siendo Alcalá también sede de una agrupación de la Junta Liberalista.

Paralelamente, también son visibles otras pruebas de movimientos ecologistas y culturales ligados al andalucismo, como las placas de cerámicas en defensa de los animales sufragadas por el propio Blas Infante que aún decoran los muros del Ceip Pedro Gutiérrez, uno de los múltiples edificios de Alcalá de la arquitectura regionalista, especialmente de Juan Talavera, tan ligada a la identidad andaluza, a la que se le suma la corriente literaria en la que resalta la 'Revista Oromana', en los años veinte, heredera del espíritu de la mítica 'Bética'.

"Es un recorrido por la emoción, la historia y las ideas de Andalucía. Además es una ruta de enorme potencial para el desarrollo que nos va a ayudar a desarrollar diversas cuestiones culturales y patrimoniales que han pasado inadvertidas en el tiempo y supondrán un nuevo atractivo turístico para los visitantes, de la propia localidad y de fuera que concretaremos en este próximo 2026 y que seguirán poniendo en valor la cultura y la identidad de Alcalá y de Andalucía", ha recalcado Rivas.