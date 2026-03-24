El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca el avance de las obras en calle La Mina y la Plaza del Cabildo

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, supervisa las obras de la calle La Mina y la Plaza del Cabildo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha destacado que las obras de la segunda fase de la calle La Mina y la Plaza del Cabildo avanzan a buen ritmo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, la delegada de Participación Ciudadana, Teresa García, y la delegada responsable del Distrito Centro- Oeste, Lidia Ballesteros han comprobado como avanza esta intervención.

El Ayuntamiento ha indicado que la infraestructura hidráulica "ya se encuentra ejecutada al completo", con una tubería de dos metros de diámetro desde el Teatro Gutiérrez de Alba a la Plaza del Cabildo, y una segunda parte, con la instalación de una tubería de 1,8 metros desde el Cabildo a la Plaza Cervantes, en definitiva, un colector de gran diámetro para aliviar las aguas de pluviales en épocas de fuertes lluvias.

La ingeniería de la primera fase "ha demostrado su efectividad en las tormentas, y los fenómenos climáticos adversos, por lo que ahora mejorará aún más la seguridad del conjunto de la recogida de aguas pluviales de la ciudad".

En cuanto a las obras de abastecimiento, están ejecutadas en su totalidad en el tramo que va desde el Teatro Gutiérrez de Alba a la Plaza del Cabildo. Se prevé que la obra completa finalice a lo largo del último trimestre de este año.

Por su parte, Ana Isabel Jiménez ha destacado que "esta actuación supondrá la transformación del principal eje viario de la ciudad para de propiciar la convivencia y la actividad comercial en una calle peatonal, plenamente accesible, con vegetación, elementos identitarios, nuevas tecnologías, mejora de la iluminación y sostenibilidad mediante sistemas de energía renovables".

La alcaldesa ha señalado que "está convencida de que, como ocurrió con la primera fase, la completa regeneración de la calle Nuestra Señora del Águila supondrá un hito para toda la ciudad".

"El centro urbano es como patrimonio de todos los alcalareños y alcalareñas, y se convertirá en un activo renovado , como punto de encuentro, como referencia comercial, y para el disfrute de nuestra cultura y sus tradiciones, uniendo la Plazuela con el Duque y entrando a formar parte del anillo cultural con el Monumento Natural, el Auditorio y nuestro Castillo", ha señalado.

Por su parte, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha puesto de manifiesto "que esta actuación se encuentra cofinanciada por Emasesa, financiada por los Fondos Europeos (EDIL) y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, para convertirse en "espacio sostenible, innovador, que propiciará la convivencia y la reactivación económica".

Además, el diseño cuenta con elementos de mobiliario urbano de calidad, y seguirán la estética de la primera fase. Habrá elementos artísticos que darán identidad a la calle y que estarán relacionados con la historia de Alcalá.

"Con la obra de la calle y de la Plaza del Cabildo daremos forma a un espacio urbano que será el corazón de la ciudad y que recupera el carácter histórico de esta calle para proyectarla al futuro", ha reseñado.

La Plaza del Cabildo conservará su aspecto tradicional con las farolas restauradas, y el arbolado de naranjos, mientras que en la calle La Mina se plantarán nuevas especies vegetales. La alcaldesa y los delegados, durante la visita han estado acompañados de los responsables de Emasesa, la dirección facultativa de la obra, y los responsables de la empresa constructora Martín Casillas.