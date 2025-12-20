El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) participa en la apertura del nuevo espacio urbano en pleno centro

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto al subdelegado de Gobierno, Francisco Toscano Rodero. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto al subdelegado de Gobierno, Francisco Toscano Rodero, han participado de la jornada de convivencia con la que se ha abierto al público el nuevo espacio urbano en pleno centro, junto a la Plaza del Duque, rehabilitado con el apoyo de fondos europeos. Tras una importante obra de regeneración, se ha recuperado un solar convirtiéndolo en una zona ajardinada para el encuentro que incluye la dotación de 150 aparcamientos públicos subterráneos.

En una nota de prensa, la alcaldesa ha destacado "la importante transformación de Alcalá con el apoyo de los fondos europeos desde 2019, primero con la EDUSI, con la primera fase de remodelación de la calle La Mina y el Molino subterráneo, la calle Orellana, el Centro de la Igualdad, los aparcamiento de la Casa de la Juventud, la renovación de parques urbanos, los barrios, la iluminación, etc., a la que se están sumando ahora con los Fondos Next Generation este proyecto que ya es una realidad, el aparcamiento de Los Lirios que abrirá en breve o el carril bici hacia la UPO con la recuperación del túnel del antiguo tranvía, también en desarrollo.

A ello se unen otros proyectos como la trasformación de Malasmañanas, el pabellón de Pablo VI , la segunda fase de la calle La Mina o el nuevo estadio que también se van a ir haciendo una realidad".

En este sentido, el subdelegado del Gobierno ha puesto en valor "la eficiente gestión" del ayuntamiento alcalareño en el desarrollo de los fondos europeos palpable para la ciudadanía en proyectos como éste que rehabilita un solar como una zona de encuentro, que trabaja por la sostenibilidad y la movilidad con el aparcamiento subterráneo y bajo un prisma de resiliencia, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía".

El Equipo de Gobierno han acompañado a la población, a pequeños y mayores en la apertura de este nuevo espacio en la calle Nicolás Alpériz, quienes han disfrutado de música en directo, talleres y animación además de comprobar por primera vez cómo ha quedado este importante proyecto.

Una plaza diáfana, con arbolado y zonas ajardinadas con especies autóctonas, accesos adaptados para personas con movilidad reducida, juegos infantiles, zonas de paseo y descanso, e iluminación con tecnología LED. Bajo la misma, un nuevo aparcamiento con 150 plazas en dos plantas, acceso de entrada y salida por la calle San Francisco, y gratuito durante este periodo de implantación navideño.

Este proyecto global, plaza y aparcamientos subterráneos junto a la Plaza del Duque, ha contado con una inversión de 3,8 millones de euros, el 80% financiados con Fondos Next Generation y el 20% restante con la participación del presupuesto municipal.

La alcaldesa de Alcalá ha hecho hincapié en el objetivo de hacer una ciudad "más verde, pensada para las personas, mejor conectada, con espacios urbanos de calidad, con mejor movilidad y más agradable para la convivencia".

Asimismo, ha explicado que este importante proyecto viene a completar el Anillo Cultural, ofreciendo un punto de aparcamiento y por tanto de acceso a este anillo en un lugar estratégico, en pleno centro, cerca del Ayuntamiento, de Santiago, del Auditorio, de la calle y el Molino de la Mina, del Gutiérrez de Alba y del Castillo".

"Por otro lado - continúa argumentando -, establece una conexión peatonal entre el centro y el Monumento Natural de las Riberas del Guadaíra. Cumplimos así uno objetivo clave, como es mejorar la conexión y la integración de la ciudad con las riberas del Guadaíra y los espacios verdes que genera a su alrededor", ha señalado la primera edil.

Además, el Consistorio ha afirmado que la obra quedará integrada en el gran proyecto que denominamos la Puerta Verde y que consisten en la remodelación de todo el acceso a la ciudad por los puentes Romano y Nuevo y por la calle San Francisco.

Todo este espacio será remodelado para ofrecer una entrada a Alcalá de gran calidad urbana, con más espacio para las personas porque será un ámbito con zonas verdes y un urbanismo cuidado en la línea que estamos aplicando en la ciudad.

Todo ello unido a la red de aparcamiento alrededor del centro: a estas nuevas 150 plazas, se suman otras 180 en la zona baja del Auditorio Riberas del Guadaíra, 80 más con las de la Casa de la Juventud, 90 en el aparcamiento de San Francisco y otras 250 plazas en calle Rafael de los Santos bajo el edificio de ARCA, más el parking en calle Mairena, "para la Alcalá del futuro que estamos construyendo hoy, más amable, más verde, más cohesionada e integradora", ha puntualizado la alcaldesa.