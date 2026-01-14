El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presenta los avances en la exploración de las galerías subterráneas

El delegado de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, junto a la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de la Delegación de Patrimonio Histórico y Museos ha presentado las conclusiones de los trabajos de exploración e investigación en las galerías subterráneas de conducción de aguas del tramo urbano de la ciudad tras los trabajos realizados en 2025 conforme al convenio de colaboración con la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas.

Se trata de la Conferencia-coloquio: 'Santa Lucía: El corazón hídrico de la Alcalá romana' que se podrá disfrutar este próximo jueves 15 de enero a las 20,00 horas en el Museo de la ciudad de la mano de Francisco Javier Gutiérrez Torres, Eduardo Jiménez Jiménez, Antonio Moreno Rueda, Marco Alexis Portillo Ortega y Vicente Romero Gutiérrez --de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas--, según ha informado el Consistorio en una nota.

Concretamente, "este estudio se ha centrado en el tramo urbano de las galerías subterráneas, entre Santa Lucía y el Adufe, y supone una verificación del estado actual de conservación de las galería con información actualizada de cómo se encuentran los distintos manantiales y conducciones". Así lo ha manifestado el delegado de Patrimonio, Christopher Rivas, quien ha puesto "en valor el trabajo de la Asociación y de estos profesionales y su importancia para la historia de Alcalá".

En este sentido, ha animado a la población "a participar de la conferencia y descubrir no sólo esta parte del patrimonio local, invisible normalmente para la ciudadanía, sino además nuevos métodos y herramientas con los que esta investigación ofrece contenidos muy atractivos".

Está documentado que el agua de los conocidos como 'Caños de Carmona' que abastecía a Sevilla no procedía de Carmona, sino de Alcalá de Guadaíra. La mina de agua alcalareña tiene su origen en el nacimiento de un manantial subterráneo en un lugar cercano a la desaparecida ermita de Santa Lucía, junto a los actuales barrios Concepción y Panaderos.

Existe constancia de aprovechamientos hidráulicos en el territorio de Alcalá desde la Antigüedad clásica, como detallan las fuentes escritas y viene confirmando la investigación arqueológica. De hecho, algunos autores atestiguan que el origen de 'Los Caños de Carmona' parecía remontarse a la época romana basándose en la observación de restos materiales del acueducto que quedaban en Sevilla, y en fotografías y grabados antiguos que apuntan este origen y la reutilización musulmana y luego cristiana.

Sin embargo, desde finales del siglo XX y en la época actual destaca la investigación no sólo del trazado de la conducción hacia Sevilla, sino de su recorrido por la Alcalá de Guadaíra moderna y su disposición interna, una auténtica red de galerías subterráneas de conducción de agua que fue marcando históricamente el desarrollo urbanístico.