Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) acomete la adecuación y mejora del área de juegos infantiles en la barriada de la Paz

Área de juegos en la barriada de La Paz de Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la delegación de Hábitat Urbano está llevando a cabo la instalación, mejora y adecuación del área de juegos infantiles de la barriada de La Paz, junto a la calle Doctor Marañón.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación realizada ha consistido en el desmontado de los elementos de juegos, cerramiento, la renovación del pavimento en mal estado, e instalación de nuevos elementos, nuevos cerramientos y reposición de áreas de impactos con nuevo pavimento.

En este contexto, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, y la delegada responsable del Distrito Norte, Abril Castillo, han visitado la zona donde se han instalado los nuevos juegos infantiles en la barriada de La Paz. Al hilo, Ana Isabel Jiménez ha asegurado que estas actuaciones "responden al eje fundamental de trabajo en pro del bienestar, la cohesión social, la convivencia familiar y vecinal; objetivos que se consiguen con esta renovación y puesta a punto con la que atendemos a las peticiones de los alcalareños en la atención a sus barrios como lugares habituales de encuentro y esparcimiento y en especial a los niños y niñas de nuestra ciudad".

Asimismo, ha manifestado que las zonas de juegos "poseen un elevado contenido lúdico y están diseñadas de tal forma que sean estimulantes para la imaginación infantil y sirven para el mejor desarrollo físico y mental del niño, además de contener elementos de juego inclusivo".