El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) actualiza su contrato de ayuda a domicilio con 14,5 millones para dos años

Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado en Junta de Gobierno Local el pliego de condiciones técnicas y el proceso de licitación para la actualización de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, con una dotación de 14,5 millones de euros para los dos próximos años.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el nuevo pliego destinará a este servicio un presupuesto base de licitación de 14.599.569 euros para una doble anualidad, ampliable por dos más, además de un servicio de 375.952 horas por año, preferentemente en días laborables y horario diurno, pero incluyendo la atención a las personas que precisen de ayuda para levantarse de 7,00 a 10,00 horas, o para acostarse, hasta las 22,00 horas, y en casos de necesidad excepcional prestándose servicio en festivos.

De esta manera, la finalidad es "la mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía de las personas" para facilitarles la permanencia en su medio habitual, evitando internamientos, apoyando a las familias en las responsabilidades, previniendo situaciones de mayores deterioros físicos, y atendiendo situaciones coyunturales de crisis.

Asimismo, la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha señalado que este servicio se presta a un total de 1.400 usuarios distribuidos en diferentes zonas y con distintos grados de dependencia.

Bastida ha destacado la necesidad de esta prestación social, que unifica en un mismo servicio la Ayuda a Domicilio como Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios y la derivada de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Se incluyen así las personas con tales necesidades ya valoradas y con resolución de situación de dependencia, pero también las personas que requieran esta prestación por tener mermada su autonomía que hayan sido valoradas por Servicios Sociales.

MODALIDADES DE SERVICIO

La prestación del servicio comprende dos modalidades de la atención a las necesidades del hogar, la atención personal, la ayuda a la vida familiar, o apoyo al desarrollo de habilidades y competencias, y detección inicial de riesgos de accidentes en el entorno habitual, entre otros.

En este sentido, Bastida ha recalcado que éste es "uno de los servicios más sensibles y complicados en su prestación", con una plantilla muy numerosa, más de dos centenares de auxiliares de Ayuda a Domicilio, que desarrollan su trabajo para atender a personas con dificultades especiales.

Por este motivo, la delegada ha asegurado que el pliego contempla un anexo de prescripciones técnicas de personal a subrogar, además de cláusulas de formación, un reglamento de régimen de prestación del servicio, y protocolos para el seguimiento y coordinación del trabajo y del personal, las emergencias puntuales y conflictos, la necesidad de limpiezas de choque o las ayudas técnicas y coordinación con las familias.