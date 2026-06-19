El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) amplía este verano sus talleres de cine para incluir grupos de niños

Imagen de los Talleres de Cine de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha ampliado este verano sus tradicionales Talleres de Cine para incluir un grupo destinado a los más pequeños, a partir de 8 años, dada la demanda ciudadana por el atractivo de esta iniciativa.

Así lo ha adelantado la delegada municipal, Paula Fuster, quien ha informado en una nota que el Ayuntamiento abrirá mañana sábado 20 de junio el plazo de inscripción para estos talleres gratuitos que se desarrollan a lo largo del verano.

"Los jóvenes de Alcalá experimentan con la realización de cine gracias a estos talleres, una iniciativa ya consolidada que se desarrolla este año a través de 5 proyectos, según los grupos de edades e intereses. Tienen como punto en común la creatividad, la implicación y el compañerismo, y además engloban experiencias de trabajo colaborativo con otras edades que han funcionado muy bien en las pasadas ediciones", ha explicado.

Fuster ha detallado que se trata de "talleres prácticos, creativos y de un importante nivel de exigencia, en los que la población, especialmente la juventud con estas inquietudes, tiene la oportunidad de experimentar con esta faceta de las artes escénicas generando un gran trabajo en equipo y una experiencia inolvidable para ellos".

La iniciativa ha tenido grandes adeptos entre adolescentes y jóvenes a partir de 12 años hasta llegar a adultos, y ahora se suman los más pequeños. Los talleres, por grupos, comenzarán a primeros de julio hasta finales de septiembre. Fuster ha avanzado que "cada taller permite adaptar cada proyecto a la edad y las necesidades educativas y personales de cada uno de ellos.

El nexo común es el amor por el cine, por contar historias, historias cercanas a su mundo, que les motivan o les preocupan, haciéndolo de una manera divertida, creando un ambiente de compañerismo muy especial que convierte la convivencia en uno de los ejes fundamentales de estos talleres".

El primero de los talleres está dedicado a los más pequeños con temas de su interés y en un ambiente más lúdico. El segundo, destinado ya a preadolescentes se desarrolla con un enfoque educativo para los temas que ellos viven en su día a día, pero con una perspectiva que se aleje del aburrimiento utilizando comedia o la ironía, aunque siempre con un tono reflexivo.

En el tercero, son alumnos algo mayores con una gran motivación artística, puesto que un buen número de ellos vienen del teatro. En este grupo se logran historias más elaboradas y con un tratamiento más profundo.

En el cuarto taller son ya alumnos, en su mayoría, mayores de edad, que cada año desarrollan ya proyectos muy destacados, y el quinto y último tiene una gran peculiaridad, y es que participan adultos y jóvenes. Ya se ha contado con esta experiencia en años anteriores y los resultados fueron extraordinarios.

El desarrollo de los mismos se hará desde la biblioteca Editor José Manuel Lara mediante la distribución en distintos grupos. Cada taller dura aproximadamente dos semanas y agrupa a entre 10 y 12 alumnos cada uno.

La inscripción es gratuita y se realiza en contacto con la experimentada entidad arcuria. En los primeros días se ofrece a los alumnos los conocimientos necesarios para que generen sus propios guiones.

A continuación y haciendo uso de medios semiprofesionales preparan la técnica con ensayos de rodaje donde los alumnos se familiarizan directamente con las herramientas necesarias. Tras los días de rodaje, terminan el curso preparando el montaje y realizando la postproducción del cortometraje que se proyectará en la clausura en el mes de diciembre.