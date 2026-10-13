El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) convoca 14 plazas para la limpieza viaria y recogida de residuos

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de Aira Gestión Ambiental, ha convocado 14 plazas para la limpieza viaria y la recogida de residuos de la ciudad. Se trata de 8 puestos de Oficial Conductor y 6 de Operario Especialista carácter fijo discontinuo que estarán dedicados a la limpieza viaria y la recogida de residuos municipales de la empresa pública de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, l procedimiento, de oposición libre, estará compuesto por dos exámenes, uno de carácter teórico y otro práctico. Estas plazas pueden ser ampliables en función de cómo avancen otros procesos de promoción interna.

En cuanto a la periodicidad de los mismos, los Operarios Especialistas, están previstos para un periodo de 150 días al año, y los Oficiales, entre 150 y 58, en función de la categoría, que puede ser Oficial 1º Conductor, Entretenimiento y Lavado u Oficial de Vehículos Ligeros.

Asimismo, las bases y el temario de cada categoría podrán consultarse en el tablón de la Sede Electrónica de Aira Gestión Ambiental, en su página web.

En este sentido, los requisitos mínimos para Operario Especialista serán poseer el certificado de escolaridad, mientras que para Oficial, será necesario estar en posición del graduado escolar, ESO o equivalente, así como el Carné tipo C y el CAP en vigor a fecha de la convocatoria.

El plazo para inscribirse será de diez días hábiles desde el 14 de octubre, en el que aquellas personas interesadas podrán hacerlo a través de la Sede Electrónica de Aira Gestión Ambiental con el Certificado Digital, o presencialmente, en sus oficinas en calle Marchena, en horario de 09,00h a 13,00 horas.