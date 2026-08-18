El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) elabora un Plan Local de Economía Circular mediante participación ciudadana

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad de Alcalá de Guadaíra, Luisa Campos - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha puesto en marcha la elaboración del Plan Local de Economía Circular, un proyecto estratégico que busca sentar las bases de un modelo de ciudad más eficiente en el uso de los recursos, a través de un proceso de participación ciudadana

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la elaboración del Plan correrá a cargo de Ciconia Consultores Ambientales, entidad que ya cuenta con experiencia de trabajo en el municipio y que ha participado anteriormente en los talleres medioambientales realizados en la ciudad.

En este sentido, la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha destacado que este nuevo plan "supone avanzar desde el actual modelo lineal de producir, consumir y desechar hacia otro basado en reducir, reutilizar, reparar, reciclar y aprovechar mejor los recursos, favoreciendo que materiales y productos puedan tener una segunda vida y reduciendo al mismo tiempo la generación de residuos".

Este enfoque se encuentra además estará alineado con la normativa y la planificación de Andalucía en materia de economía circular y residuos dado que la responsable municipal ha explicado que durante los próximos cinco meses se desarrollará un "amplio trabajo de diagnóstico y recopilación de información que permitirá conocer con rigor cómo se gestionan actualmente los recursos y los residuos en el municipio".

Entre otros aspectos, se analizarán los costes de gestión, recogida y tratamiento de residuos, los insumos y los diferentes flujos de materiales con el fin de disponer de datos objetivos que permitan detectar oportunidades de mejora y avanzar hacia una gestión más eficiente.

Asimismo, toda esta información será sistematizada mediante una herramienta de gestión que permitirá ordenar y analizar los datos disponibles y transformarlos en conocimiento útil para la toma de decisiones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR EL PLAN

El Ayuntamiento quiere que la elaboración del Plan sea un proceso "compartido y abierto a la ciudadanía", por lo que contará con una fase específica de participación en la que se habilitarán cuestionarios y formularios online para que asociaciones, colectivos y diferentes grupos sociales puedan aportar sus propuestas, necesidades y preocupaciones.

De esta manera, la implicación ciudadana permitirá incorporar al diagnóstico la "experiencia y el conocimiento" de quienes viven y desarrollan su actividad diariamente en Alcalá de Guadaíra, enriqueciendo así las conclusiones del Plan.

A partir de toda la información recopilada, tanto mediante el diagnóstico técnico como a través de la participación ciudadana, se abordará una segunda fase centrada en identificar las soluciones y medidas que mejor se adapten a las características y necesidades de Alcalá.

Así, el objetivo final es que el Plan Local de Economía Circular se convierta en una "hoja de ruta para la ciudad" proporcionando criterios y herramientas para tomar mejores decisiones, optimizar recursos, reducir la generación de residuos y "avanzar en sostenibilidad".