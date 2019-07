El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) forma a personas del ámbito deportivo sobre el uso de los desfibriladores

Publicado 05/07/2019 12:37:01 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) imparte en las instalaciones de la Delegación de Deportes unos cursos específicos sobre el uso de los desfibriladores que han sido colocados recientemente en las instalaciones deportivas municipales de Alcalá, en los que están participando trabajadores, responsables y monitores de los diferentes clubes que hacen uso de las mismas.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, esta formación presencial ya la han obtenido unas 40 personas, aunque se irá ampliando a más personal. Asimismo, con el objetivo de que los miembros de las diferentes entidades deportivas puedan tener un mayor conocimiento de su funcionamiento, así como del protocolo de actuación ante una emergencia, se les ha facilitado un manual digital que les servirá de ayuda para resolver situaciones de emergencia vital con el objeto de que sea difundido entre el mayor número de usuarios posible.

El delegado de Deportes, José Antonio Rodríguez, ha explicado que "el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra cumple con el compromiso de hacer que estos espacios de actividad física sean cada vez más seguros para que, en el aspecto deportivo, Alcalá sea una ciudad cardioprotegida. En esa línea, seguirán trabajando en la promoción del deporte y la salud.

Concretamente, el Consistorio ha suministrado equipos Desfribiladores Semiautomáticos (DESA) a un total de 13 instalaciones deportivas a los que se suman otros dos equipos portátiles que se utilizarán en aquellas actividades físicas deportivas que se desarrollen, lo que supone "una garantía asistencial y una ayuda para la disminución de las consecuencias fatales" que provocan los accidentes cardiovasculares en los deportistas.

Las infraestructuras deportivas municipales que disponen de los equipos DESA son la piscina cubierta Los Alcores (Centro Médico), el pabellón cubierto Plácido Fernández Viagas, el campo de fútbol 'Malasmañanas', instalaciones deportivas 'Los Lirios', gimnasio 'Pablo VI', campo de fútbol 'Pablo VI', instalaciones deportivas 'La Paz', piscina cubierta 'Distrito Sur', pabellón cubierto 'Distrito Sur', campo de fútbol 'Oromana', campo de fútbol 'Rabesa', campo de fútbol 'Ciudad de Alcalá', e instalaciones deportivas 'San Francisco de Paula'.

INCLUYEN UNA CONEXIÓN CON EL 112

Los dispositivos incluyen la conexión con los servicios de emergencia 112 de estos dispositivos que tienen capacidad para conocer el histórico de aperturas y utilizaciones realizadas, las técnicas de reanimación ante casos de parada cardiorespitarorias (PCR); así como los procedimientos a seguir en el caso de utilización del desfribilador, entre otras.

Una de las características de estas unidades es que detectan la PCR por fibrilación ventricular u otras arritmias graves, así como aconseja o no la descarga para reactivar el ritmo normal. Si la descarga no es necesaria, por no ser parada cardiorespiratoria, ésta no se activará.

Los equipos DESA se presentan en una cabina homologada con alarma, kit de primeros auxilios y su correspondiente señalética, incluyendo geolocalización para que en todo momento se conozca el lugar exacto del aparato.