Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) impulsa la conservación de árboles en el entorno del Castillo y el Santuario del Águila

Imagen de miembros de la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), visitando el estado del arbolado del Castillo y el Santuario del Águila. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha expresado la preocupación ciudadana por la conservación del arbolado y considera importante ofrecer información concreta sobre la situación de los árboles del entorno del Castillo y del Santuario de Nuestra Señora del Águila.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, los datos municipales disponibles contabilizan actualmente 88 árboles en este ámbito, entre ellos 14 moreras, 17 paraísos, diez jacarandas, 45 naranjos, una palmera y un olmo. En los últimos años se han realizado además nuevas plantaciones en la zona.

A través del programa Alcalá Más Verde se han incorporado cuatro paraísos, tres jacarandas y siete naranjos, mientras que la reciente actuación desarrollada en el entorno del Centro de Interpretación del Castillo ha supuesto la plantación de otros 26 naranjos. Por tanto, son 40 los ejemplares incorporados mediante estas actuaciones, dentro de un proceso de mejora que continuará una vez finalicen los trabajos que todavía afectan al entorno.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha indicado que la información municipal contabiliza 18 ejemplares retirados a lo largo de los años, no como consecuencia de una única actuación reciente. Las bajas corresponden a seis moreras, diez paraísos, una jacaranda y una palmera y responden a diferentes circunstancias, entre ellas el estado de los ejemplares, roturas o caídas asociadas a fenómenos meteorológicos, en su mayoría.

La Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad ha comunicado que continuará revisando la situación del arbolado y, una vez concluidas las actuaciones que se desarrollan en este espacio, trabajará en un proyecto de revegetación del entorno que permita reforzar su vegetación y su integración paisajística.

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha señalado que "entendemos la preocupación de los vecinos porque conservar nuestros árboles y generar más sombra y espacios verdes es también una prioridad para el Ayuntamiento". Por eso, "queremos responder con datos, seguir plantando y actuar allí donde sea necesaria la reposición de ejemplares", ha afirmado.

Campos ha incidido en que "la protección del patrimonio histórico y la protección del patrimonio natural van avanzando juntas en un espacio tan singular como el Castillo y el Santuario del Águila".

NUEVOS NARANJOS EN EL ENTORNO DEL SANTUARIO

Las actuaciones de mejora desarrolladas en el entorno del Centro de Interpretación del Castillo y del Santuario han permitido recuperar pavimentos y elementos tradicionales, rehabilitar la escalera de acceso y mejorar los espacios públicos, incorporando igualmente nuevos naranjos en alcorques.

En total, el entorno cuenta actualmente con 45 naranjos, de los que siete fueron incorporados mediante Alcalá Más Verde y otros 26 forman parte de la reciente intervención vinculada al Centro de Interpretación del Castillo.

Respecto a otras situaciones mencionadas públicamente, en la Plaza del Cabildo está prevista la reposición de los naranjos afectados por las obras, según la planificación comunicada por la empresa responsable de la actuación. En el Callejón del Huerto no consta actualmente a los servicios municipales una incidencia generalizada sobre su arbolado, sin perjuicio de revisar cualquier ejemplar o situación concreta que sea comunicada.

UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL ARBOLADO DE TODA ALCALÁ

Estas actuaciones forman parte de un trabajo más amplio sobre el patrimonio arbóreo municipal. El programa Alcalá Más Verde ha permitido ya plantar y reponer 4.300 árboles en distintos puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento trabaja además en la elaboración del primer Plan Director del Arbolado de Alcalá, que analizará aproximadamente 90.000 ejemplares de titularidad y gestión municipal y permitirá disponer de un diagnóstico preciso de su situación, planificar nuevas plantaciones y reposiciones, mejorar los criterios de mantenimiento y seleccionar las especies más adecuadas para cada espacio.

El Plan permitirá también establecer protocolos técnicos de actuación y evaluación de riesgos y avanzar en uno de los principales objetivos municipales para los próximos años: aumentar el arbolado, las zonas de sombra y la capacidad de adaptación de Alcalá frente al aumento de las temperaturas.

El Ayuntamiento seguirá atendiendo las incidencias y aportaciones ciudadanas sobre el arbolado porque su conservación, renovación y ampliación constituyen una responsabilidad compartida y una parte esencial de una ciudad más verde, saludable y habitable