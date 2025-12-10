El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) impulsa la restauración de nueve bienes patrimoniales como símbolos identitarios

El Ayuntamiento de Alcalá impulsa la restauración de nueve bienes patrimoniales como símbolos identitarios - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este miércoles que un total de nueve elementos artísticos singulares del patrimonio identitario del municipio recibirán parte de los 90.000 euros en ayudas de la segunda convocatoria de Subvenciones para la Restauración de Bienes Muebles del Patrimonio Artístico y Cultural de propiedad ciudadana o asociativa que desarrolla el área municipal de Identidad a través de Cultura, Patrimonio y Museos.

En una nota remitida en el Consistorio, el delegado de Identidad, Christopher Rivas, ha enmarcado que entre estos elementos se encuentran el paso de San Juan Evangelista de la Hermandad de Jesús, una obra de talla, dorado y estofado, del primer tercio del siglo XX que también usó la Virgen del Socorro.

En cuanto a imaginería, se recuperará la fisonomía original de la talla de María Magdalena de la Hermandad del Santo Entierro, obra del imaginero local Manuel Pineda Calderón, y la peana de la patrona, Santa María del Águila Coronada, obra de Illanes, Guzmán Bejarano y de Calvo, águila iconográfica de la hermandad.

Paralelamente, han entrado en esta convocatoria dos retablos: el de Don Bosco de los Salesianos, conjunto neobarroco de 1950 que "sufre de grietas y pérdida de dorado y recuperará su riqueza", y el altar de la Inmaculada Concepción de la parroquia de Santiago, "de las piezas más antiguas que se conservan de esta iglesia que ardió en 1936, y que además de la imagen titular recuperará todo el entorno pictórico".

En cuanto a cuadros, se restaurarán el Cristo de os Desamparados de la Hermandad de la Amargura, "de amplia devoción en la feligresía", y el Cristo de Burgos, también de la iglesia de San Sebastián. En esta misma iglesia está asentada la Hermandad de Jesús Cautivo cuyas Reglas de Hermandad, de 1954, también van a restaurarse dentro del apartado de recuperación de documentos "por su valor jurídico o histórico".

"No podía faltar la puesta en valor de la Escuela Paisajística de Alcalá, que en este caso se verá reflejada en una obra de Antonio Martín Bermudo 'Campitos' sobre un paisaje de pinares con una mirada artística singular sobre el Monumento natural Riberas del Guadaíra, tradicional de la escuela paisajística y de plena actualidad en la Alcalá moderna", ha enmarcado el Ayuntamiento.

Rivas ha subrayado la implicación de los propietarios en los proyectos de restauración, "afrontando un porcentaje de la rehabilitación que posibilita que desde el Ayuntamiento se pueda llegar a apoyar a más proyectos en beneficio del global de la ciudadanía".

En este sentido, ha adelantado que todos los elementos patrimoniales, tras su restauración, podrán ser visitados por el público, bien a través de visitas a sus ubicaciones, o mediante exposiciones en el Museo de la ciudad.

Asimismo se procederá a explicar su proceso de restauración para mayor conocimiento de la ciudadanía como se ha realizado este 2025 con el 'Ciclo de conservación preventiva en el patrimonio de las hermandades'.