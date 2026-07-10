El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) negocia con los vecinos la implantación del contenedor marrón

Representantes reunidos para la implantación del contenedor marrón. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se ha aliado con las entidades vecinales para avanzar en el cuidado del entorno, el reciclaje y la economía circular. De esta manera, la delegada municipal de Participación Ciudadana, Teresa García, junto al gerente de Aira Gestión Ambiental, Juan Borrego, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Manuel Pan, han mantenido un encuentro con representantes de colectivos vecinales para presentar la implantación progresiva de la recogida separada de biorresiduos con el contenedor marrón.

Teresa García ha agradecido la implicación de las asociaciones vecinales y su colaboración para que el proyecto sea un "éxito". "La participación de nuestros vecinos y vecinas es imprescindible para seguir construyendo una Alcalá más consciente y respetuosa con el medio ambiente. Las asociaciones vecinales sois un aliado imprescindible para que esta transformación llegue a cada barrio y a cada hogar", ha asegurado en una nota de prensa.

En este sentido, la implantación del contenedor marrón ha posibilitado, según la delegada, "separar los residuos orgánicos (restos de frutas, verduras, carnes, pescados, posos de café e infusiones, cáscaras de huevos, pequeños restos vegetales...), y ello contribuye a reducir la cantidad de residuos que terminan en vertedero, producir compost y seguir construyendo una Alcalá más limpia, sostenible y comprometida con la economía circular".

A su vez, García ha explicado durante la reunión el proyecto impulsado por el Ayuntamiento, un modelo que comenzó a diseñarse en 2022 con el servicio 'Puerta a Puerta' para grandes generadores y que continuó en 2024 con la experiencia piloto desarrollada en los barrios de Campo Alegre y Nueva Alcalá. Una iniciativa que da el salto al conjunto de la ciudad con la implantación del contenedor marrón.

En esta línea, el despliegue se realizará de forma gradual y de la mano de las entidades vecinales, que desempeñarán un "papel fundamental" como canal de información y sensibilización entre la ciudadanía. Por último, la implantación irá acompañada de una amplia campaña informativa, mediante la que se distribuirán kits de reciclaje con cubos aireados de diez litros y bolsas compostables, además de material divulgativo y otros recursos destinados a facilitar la separación de la materia orgánica en los hogares.