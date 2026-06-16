Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) ofrece 100 plazas semanales para las actividades familiares del verano corresponsables

La delegada de Igualdad, Abril Castillo, junto a menores participantes en el Plan Corresponsabless - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Igualdad con el Plan Corresponsables, ha vuelto a poner en funcionamiento el 'Verano Corresponsable', un programa gratuito de actividades de ocio saludable y convivencia para niños de la ciudad, y de conciliación para las familias, que contará en esta edición con un centenar de plazas semanales.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en cuanto a este verano, bajo el marco del Plan Corresponsables, el proyecto se desarrollará en el Centro de la Igualdad entre el 23 de junio y el 9 de septiembre, solicitándose por semanas para todo el periodo que las familias lo necesiten.

De esta manera, el programa está abierto para la población de menores de entre tres y doce años, suele incluir actividades físico-deportivas, plásticas, musicales, animación a la lectura, acciones coeducativas, teatro, cine, baile, manualidades, educación en valores, salidas al entorno cercano y habilidades sociales. Éstas se desarrollarán de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas, con posibilidad de aula matinal desde las 8,00 horas y con aula lúdica hasta las 15,00 horas.

Según ha destacado la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, esta iniciativa "incide en la igualdad de oportunidades", ya que se aborda el necesario disfrute y sociabilidad de la población infantil en la época estival, y el apoyo a las familias que lo necesitan para "compatibilizar la actividad laboral, familiar y personal según sus circunstancias".

Además, este servicio de cuidado de la población de infantil y primaria se ha ido repitiendo en fechas no lectivas durante todo el curso, "con amplia demanda y agrado de las familias, cumpliendo con este doble objetivo con el que se creó".

Por cuestiones de aforo ante la alta demanda, las prescripciones pueden realizarse hasta el 23 de junio, aunque se podrá solicitar durante todo el verano si existen plazas. Más detalles y formulario de inscripción disponible en la web municipal