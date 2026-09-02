El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) realizará obras de mejora en los parques de la Ribera por un millón de euros

La delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, y el delegado de Cultura, Cristopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha promovido el proyecto de actuaciones y mejoras en los parques de ribera del río Guadaíra, en el Monumento Natural con una serie de actuaciones que están destinadas a la mejora medioambiental de los parques de la Ribera del Río Guadaíra.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, dicho proyecto, cuyo plazo de ejecución de los trabajos será de cinco meses desde el inicio de las obras tendrá un presupuesto de casi un millón de euros (987.793,33 euros) y ha contemplado actuaciones como la reconstrucción de caminos, el suministro de plantas, la implantación de riego y suministro, y el equipamiento de bancos, papeleras, mesas o talanqueras. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 18 de septiembre a las 23,59 a través del enlace del perfil del contratante del la web municipal.

De esta manera, las acciones dentro del mismo se dividirán por zonas, de manera que el primer tramo en el que se actuará discurre entre la orilla derecha del río Guadaíra y la Colada del Camino de Zacatín, y que, además, es coincidente en su trazado con el camino de la Vía Augusta desde Cádiz. Asimismo, en el inicio del tramo está el Molino del Realaje, y al final de éste, el Molino de Pelay Correa, dejando en un punto intermedio otra construcción con solera como fue la Hacienda de la Piñera.

Por su parte, el segundo tramo, se sitúa en la margen izquierda del río entre el Puente del Dragón cuando la A- 8033 cruza el río y el Molino del Realaje. En medio se encuentran la fuente de la judía y el molino de Vadalejos Bajo, mientras el tercero, más que un sector paisajístico o de intervención general, se trata de dos alineaciones arboladas de acompañamiento a izquierda y derecha de la carretera de la Red Complementaria Metropolitana de Sevilla de la Junta de Andalucía, A-8033, que une la A-392 con Alcalá de Guadaíra y la A-92.

Así, el cuarto tramo en el que se actuará arrancará en el Puente del Nazareno y termina en el del Dragón, todo en la margen izquierda del Río Guadaíra, a lo que el quinto será en una zona formada por otras dos, ambas de carácter forestal y al mismo tiempo urbana, ajena a la influencia del río, pero vertebradora del espacio verde dentro de la trama de la ciudad con una superficie total de 0,83 hectáreas.

El sexto tramo, igual que el anterior estará muy integrado en la vida de la ciudad por su colindancia con lugares distinguidos de la misma como son el polideportivo municipal y el recinto ferial. Se extiende desde el Molino de las Aceñas, por la margen derecha del río, hasta llegar al Puente de Jesús Nazareno, con lo que realmente es la faja conjuntiva de la naturaleza con el dosel urbano, y por ello de enorme importancia natural para el municipio.

En esta línea, la última zona de actuación será combinar el pinar tradicional con otras zonas meso-mediterráneas y la ribera, donde la orientación norte hace que prosperen y crezcan importantes ejemplares arbóreos objeto de cuidado y conservación. En su interior está la ermita de San Roque, rodeada de los pinares de Oromana lo que hace que debamos ser muy cuidadosos en el replanteo de las futuras plantaciones, pues este proyecto pretende a su vez dar continuidad al iniciado y ejecutado en la anterior anualidad.

En este sentido, la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha explicado que, los márgenes del río Guadaíra a su paso por Alcalá constituyen "un valor medioambiental único y de especial relevancia dentro del conjunto del área metropolitana que se han visto reconocidas con la declaración de Monumento Natural de Andalucía".

A su vez, ha especificado que en la actualidad se han convertido en "el área verde de referencia para la ciudad en la que el ciudadano encuentra los recursos medioambientales necesarios para su esparcimiento, ocio y deporte". "Es sin duda un área muy concurrida en la que diariamente es visitada y recorrida por cientos de ciudadanos, por lo que es necesaria la mejora de las infraestructuras existentes así como la dotación de otras nuevas", ha añadido.