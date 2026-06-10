Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) valora positivamente la limpieza durante la Feria con un 45 por ciento más de residuos

El delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Alcalá, David Delgado, junto a una pantalla con datos de la recogida de basuras realizada durante la Feria de Alcalá 2026 - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Alcalá, David Delgado, ha realizado un balance "muy positivo" del dispositivo especial de limpieza y recogida desplegado durante la Feria de Alcalá 2026, dado que, a pesar la mayor afluencia de personas, la recogida de residuos se ha incrementado un 45 por ciento.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, frente a una media diaria de alrededor de 14.000 kilos registrada el pasado año, en esta edición se ha alcanzado una media superior a los 20.000 kilos diarios, lo que supone un incremento cercano al 45 por ciento.

En este sentido, Delgado ha señalado que la Feria de Alcalá "vuelve a demostrar la enorme capacidad de nuestra ciudad para organizar y disfrutar uno de los eventos más importantes del año" con una "gran asistencia de público" y una "intensa actividad" durante toda la semana".

Para el delegado, lo "verdaderamente importante" ha sido la capacidad de respuesta del operativo especial desplegado por Aira Gestión Ambiental para mantener el recinto ferial y su entorno "en perfectas condiciones" durante toda la celebración.

Asimismo, el dispositivo especial ha contado con refuerzo de personal y maquinaria durante las 24 horas del día, mediante turnos de mañana, tarde y noche, con presencia constante de equipos manuales, barredoras, baldeo y recogida permanente de residuos. "Detrás de una Feria limpia hay un enorme esfuerzo humano y técnico de los trabajadores de Aira Gestión Ambiental", ha destacado el delegado.

En esa línea, el responsable municipal ha puesto también el acento en la "apuesta por la sostenibilidad" desarrollada durante la Feria, donde "Alcalá ha vuelto a consolidarse como referente en reciclaje y recogida selectiva".

Así, el operativo ha contado con más de 150 cubos distribuidos entre las casetas para facilitar la recogida selectiva puerta a puerta de envases, cartón y vidrio en colaboración con Ecovidrio, además de la instalación de 22 papeleras selectivas repartidas por distintos puntos del recinto ferial.