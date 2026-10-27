El Ayuntamiento avanza la repavimentación de cuatro nuevas calles en Sevilla Este

Calle repavimentada en Sevilla Este. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado la repavimentación de cuatro nuevas calles de Sevilla Este: Fernanda Calado, Flor de Retama, Flor de Albahaca y Flor de Papel, que dan continuidad a la calle Fernanda Calado Rosales, unas actuaciones que ha contado con una inversión de 260.000 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la repavimentación de estas cuatro calles se ha sumado a otras actuaciones que se están ejecutando o se han llevado a cabo recientemente en Sevilla Este, como la mejora del acerado de la calle Éufrates, las obras de la calle Flora Tristán, la reurbanización de la Plaza Fuensanta o la renovación del acerado de la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda, una actuación que además permitirá facilitar el acceso al colegio Arboleda.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que "Sevilla Este está siendo una de las zonas de la ciudad en los que estamos concentrando algunas de las actuaciones más importantes de mejora urbana, no solo a través del plan de asfaltado, sino también mediante intervenciones que están transformando y modernizando distintos espacios y calles del barrio".

A estas intervenciones se ha añadido la retirada de cables y torres de alta tensión de la zona, una actuación que contribuye a mejorar tanto la calidad urbana como la seguridad y la imagen del entorno.

Igualmente, el delegado de Urbanismo ha subrayado que están actuando en Sevilla Este "con una visión global, atendiendo tanto a la renovación de los firmes y acerados como a la mejora de los espacios públicos y la eliminación de zonas que suponían un riesgo para el tráfico rodado, especialmente los motoristas".

Asimismo, Juan de la Rosa ha avanzado que en los próximos meses continuarán con "esta hoja de ruta con la renovación de las avenidas de China y Taiwán, dos importantes vías de Sevilla Este que también serán objeto de actuaciones de mejora".