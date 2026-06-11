El Ayuntamiento de Bollullos y la Diputación de Sevilla impulsan conciertos nocturnos junto al Alminar de Cuatrovitas

Archivo - Ermita de Cuatrovitas, en una foto de archivo - IAPH - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Las Noches de Cuatrovitas' celebra su décima edición reafirmándose como una de las citas culturales más singulares y consolidadas del verano en la provincia de Sevilla. Organizado por el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, con la colaboración de la Diputación de Sevilla y la programación artística y producción de Green Cow Music, el ciclo se desarrollará del 1 al 15 julio en el entorno patrimonial del Alminar, un enclave que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

La programación de este 2026 reunirá tres propuestas que destacan por su calidad artística y su diálogo con la tradición desde una mirada contemporánea: el pianista Andrés Barrios presentará su espectáculo de fusión KM.0; La Banda Morisca, con más de 15 años de trayectoria, ofrecerá un concierto especial con parte del repertorio que están grabando para su último disco; y Clara Montes será la encargada de clausurar el ciclo con su nuevo trabajo 'Marinera en tierra', tal como informan los promotores del evento.

Durante la presentación oficial, que ha contado con la presencia del diputado del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, Casimiro Fernández, la alcaldesa, Clara Monrobé, ha subrayado el crecimiento del ciclo a lo largo de esta década, y ha destacado que 'Las Noches de Cuatrovitas' se han convertido en un "referente cultural que proyecta la identidad del municipio más allá de nuestras fronteras, apostando por propuestas de gran calidad en un entorno patrimonial único".

En esta línea, la delegada de Promoción Cultural del Ayuntamiento, Inmaculada Fernández, ha remarcado el formato del ciclo y su "estrecha vinculación con el patrimonio local, así como la filosofía que inspira esta iniciativa". También ha señalado que el objetivo era "fusionar el lenguaje del diálogo entre la música y el patrimonio, y no entender el patrimonio como un escenario o un simple decorado de la cultura, sino entender la cultura como una herramienta para conocer, valorar y sentir el patrimonio".

Para conmemorar estos diez años, el ciclo ofrecerá tres conciertos gratuitos que tendrán lugar los miércoles 1, 8 y 15 de julio a partir de las 22,00 horas. El acceso será libre hasta completar aforo, en un formato que prioriza "la cercanía y la experiencia del directo" en un enclave de alto valor histórico y simbólico.

TRES MIRADAS HACIA LA RAÍZ Y LA VANGUARDIA

El pianista y compositor utrerano Andrés Barrios, galardonado con el prestigioso premio 'Filón' en el Festival del Cante de las Minas, será el encargado de inaugurar el ciclo musical. Representa una "forma única" de tocar el piano al fusionar "de forma enérgica" su formación clásica con el flamenco y el jazz. Así, el artista ofrece un viaje musical y personal que conecta la tradición de los maestros Albéniz o Falla y la poesía de Lorca con sonoridades contemporáneas.

La segunda cita, de la mano de La Banda Morisca, tendrá lugar el miércoles 8 de julio y celebrará los más de 15 años de trayectoria musical de La Banda Morisca, presentando los temas de su cuarto trabajo discográfico. Con el compás siempre clavado en el sur, la formación explora la herencia andalusí encontrando los lugares comunes entre el flamenco, la música mediterránea y los ritmos del norte de África, proponiendo un viaje sonoro inspirado en sus vivencias por escenarios de todo el mundo, desde Nueva York hasta Samarkanda.

El broche de oro de esta décima edición lo pondrá la polifacética cantante y compositora Clara Montes, el miércoles 15 de julio. En su espectáculo 'Marinera en tierra', la artista conmemora el centenario del primer poemario de Rafael Alberti, entrelazándolo con su última obra, 'Canciones para Altair'.

El Ayuntamiento mantiene el espacio acondicionado con un patio de butacas al aire libre con aforo limitado, "en perfecta armonía con el entorno natural", y refuerza todos los servicios de seguridad, accesibilidad, iluminación y coordinación con Protección Civil y Policía Local. Asimismo, el Consistorio pondrá a disposición un servicio gratuito de autobús con salida desde la Casa de la Cultura a las 21,15 horas los días de concierto.