El Ayuntamiento cierra un parque canino e infantil en Sevilla Este tras detectar alimentos con elementos peligrosos

Archivo - Imagen de archivo de un perro jugando en un parque. - AYUNTAMIENTO DE POZUELO - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre temporal del parque canino e infantil situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez, en Sevilla Este, tras detectar la presencia de alimentos con elementos peligrosos para los perros y los usuarios de la zona.

Según una publicación difundida en redes sociales por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca del Consistorio, y consultada por Europa Press, los hechos ya han sido denunciados y se ha iniciado un proceso de análisis e investigación para esclarecer lo ocurrido.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración ciudadana y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas mientras se mantienen las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad del espacio.