El Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla) denuncia mutilaciones a gatos por la presencia de trampas ilegales en colonias

Archivo - Imagen de archivo de un gato callejero descansa sobre una moto aparcada en la calle. - EUROPA PRESS - Archivo

EL CUERVO (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla) ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) una oleada de violencia contra las colonias de gatos de la localidad y de titularidad municipal, que ha supuesto la mutilación de varios gatos por trampas ocultas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la situación se ha prolongado durante unas semanas, momento en el que los servicios municipales tuvieron que intervenir "de máxima urgencia" para asistir a dos gatos comunitarios que presentaban heridas de extrema gravedad provocadas por dispositivos de captura y que conllevaron al equipo veterinario a practicar "amputaciones severas" a varios ejemplares como única vía para salvarles la vida.

Ante esta situación, la concejala delegada de Bienestar Animal, Isamar Hurtado, ha comparecido públicamente para afear "de forma enérgica" una serie de actos delictivos que están atentando contra la vida de los animales comunitarios del municipio, anunciando que la administración local "ya ha puesto el caso en manos de las autoridades judiciales".

De esta manera, las personas que colaboran con los refugios gatunos han alertado de la presencia de múltiples trampas de características similares, ocultas en diferentes puntos de la localidad, lo que según han afirmado, "confirma la existencia de una amenaza activa y coordinada en el municipio". "No vamos a tolerar que la violencia y el salvajismo campen a sus anchas por nuestras calles", ha aseverado la delegada.

Como respuesta inmediata, el Ayuntamiento ha interpuesto una denuncia formal ante el Seprona por un presunto delito de maltrato animal. Para ello, el gobierno local ha aportado un dossier documental que incluye los informes veterinarios y la localización de los artefactos para facilitar una "investigación profunda que permita identificar y poner a disposición judicial al autor o autores de estos ataques".

Asimismo, Hurtado ha realizado un llamamiento a los vecinos del municipio para que mantengan la "máxima alerta y notifiquen de inmediato a las fuerzas de seguridad cualquier movimiento sospechoso o el hallazgo de nuevas trampas", recordando que el cuidado del entorno es una "responsabilidad colectiva". Y por otro lado, ha advertido a los infractores, asegurando que en el municipio "no hay espacio para la crueldad" y que el maltrato animal no quedará impune ante la justicia.