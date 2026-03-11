El Ayuntamiento defiende que el centro cívico de Tres Barrios "está en marcha" y acusa a PSOE de dar una "imagen falsa"

Archivo - Fachada general del Ayuntamiento. Imagen de archivo. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado que el proyecto del Centro Cívico de Tres Barrios-Amate "está por fin en marcha" gracias al Gobierno del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y ha defendido que "no hay parálisis, sino tramitación administrativa y técnica". Asimismo, ha pedido a la oposición "rigor y responsabilidad antes de utilizar un proyecto histórico al que nunca atendió cuando gobernaba", a la vez que le ha acusado de "intentar trasladar una imagen falsa de abandono".

Así lo ha señalado el Consistorio en un comunicado tras las críticas vertidas por el PSOE sobre la "falta de avances" en el citado proyecto, del que los socialistas aseguran que "cinco meses después de su presentación continúa sin obras iniciadas ni licitaciones en marcha".

Ante estas afirmaciones, la administración local ha subrayado que "tras más de 15 años guardado en los cajones, desde la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín, este Gobierno municipal le ha dado el impulso definitivo". Además, ha asegurado que "el proyecto sigue su curso y se licitará próximamente", al tiempo que ha recalcado que la iniciativa "continúa avanzando con todas las garantías legales y técnicas".

"El centro cívico de Tres Barrios-Amate cuenta ya con el proyecto redactado y supervisado, y el Ayuntamiento destinará 2,9 millones de euros a la ejecución de las obras", ha destacado el Consistorio, que ha criticado que "el PSOE hable ahora de un proyecto que dejó olvidado durante años".

En este contexto, ha señalado que resulta "llamativo" que los socialistas "pretendan dar lecciones sobre una infraestructura que permaneció guardada en un cajón desde la etapa de Sánchez Monteseirín". Frente a ello, ha defendido que "Sanz sí está impulsando este equipamiento para el barrio", toda vez que ha añadido que, "frente a la inacción del PSOE respecto a este proyecto, el actual Ejecutivo municipal está trabajando para que este centro cívico sea una realidad".

El Ayuntamiento también ha considerado "preocupante" que el PSOE "insista en generar desinformación con acusaciones que no se corresponden con la realidad del expediente". "Este Gobierno actúa con planificación, no con improvisaciones", ha sostenido.

Asimismo, ha defendido que el Ayuntamiento está llevando a cabo "una gestión seria, ordenada y basada en una hoja de ruta clara para sacar adelante inversiones pendientes en la ciudad". "Tres Barrios-Amate merece compromiso real y no oportunismo político", ha concluido.