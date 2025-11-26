Ayuntamiento destaca su compromiso con CTX Tech Experience Hub por poner a Sevilla como "epicentro de las tecnologías"

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, en la presentación del CTX Tech Experience Hub. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado este miércoles su compromiso con CTX Tech Experience Hub por posicionar a Sevilla como "epicentro de las nuevas tecnologías". Se trata de un encuentro que se celebrará del del 19 al 21 de marzo de 2026, con los principales actores del ecosistema internacional en el emprendimiento tecnológico relacionado con la IA, biotecnología, computación cuántica, robótica, ciberseguridad o ciudades inteligentes, entre otros.

Según una nota remitida por el Consistorio, la organización del evento prevé una asistencia de más de 15.000 visitantes, 1.000 startups, 250 corporaciones, 200 fondos de inversión y 150 ponentes internacionales.

Para el delegado de Economía, Álvaro Pimentel ha indicado que estas cifras suponen "un antes y un después para Sevilla en su aspiración de consolidarse como capital del sur de Europa de la innovación". "Una oportunidad para Sevilla, por el impacto económico directo que tendrá, por reforzar el posicionamiento internacional de Sevilla como nexo estratégico entre Europa, Latinoamérica y Asia y por la extraordinaria sinergia que va a tener con Sevilla TechPark", ha afirmado.

En esta línea, el Ayuntamiento ha mostrado su compromiso. Para el Delegado, es clave la colaboración público-privada para que "CTX sea el punto de partida de una Sevilla que no solo participa en el futuro, sino que lo lidera".