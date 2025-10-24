El Ayuntamiento destaca el éxito de la sexta edición del TIS: "Sevilla es referente en turismo inteligente y sostenible"

Foto de familia de la clausura del TIS, con Angie Moreno junto al presidente de la Junta de Andalucía, en Fibes. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla ha acogido este viernes la ceremonia de clausura de la sexta edición del Tourism Innovation Summit 2025 (TIS), el gran foro internacional de innovación tecnológica para el sector turístico. El acto ha contado con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno; la directora del congreso, Silvia Avilés; y la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno, quien ha destacado "el papel de Sevilla como capital del turismo inteligente y sostenible".

Durante tres intensas jornadas, más de 8.000 profesionales del turismo, junto a 400 expertos nacionales e internacionales y más de 200 firmas expositoras, han debatido sobre los desafíos del sector y las estrategias para afrontar las nuevas demandas de los viajeros, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Bajo el lema 'Innovation in motion, tourism reimagined', TIS 2025 ha puesto el foco en cómo la digitalización, la Inteligencia Artificial, la robótica o la realidad extendida están transformando la forma de viajar, de liderar y de hacer negocio en la industria turística.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura ha subrayado que "el éxito de esta edición consolida a Sevilla como un punto de encuentro imprescindible para el debate sobre el futuro del turismo". Asimismo, Angie Moreno ha subrayado que "este congreso demuestra que nuestra ciudad no solo es un destino turístico de primer nivel, sino también un referente en innovación, sostenibilidad y colaboración internacional".

Además, la delegada de Turismo ha destacado la importancia de que eventos de esta magnitud "generen impacto económico, promuevan el talento local y fortalezcan la proyección global de Sevilla".

TIS 2025 también ha sido escenario de la firma del Memorando de Entendimiento (MoU) entre Sevilla y la ciudad surcoreana de Yongin, rubricado por el alcalde José Luis Sanz y su homólogo Lee Sang-il, con el objetivo de reforzar la cooperación institucional en materia de turismo, cultura, innovación y sostenibilidad.

"Este acuerdo, ha señalado Angie Moreno, simboliza el espíritu del TIS: conectar culturas, compartir conocimiento y construir un turismo más humano y tecnológicamente avanzado. Sevilla demuestra, una vez más, que está preparada para liderar el futuro del turismo global".