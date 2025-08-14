El Ayuntamiento diseña 11 aparcamientos, acceso peatonal y cercanías para los partidos del Betis en La Cartuja (Sevilla)

Archivo - Sevilla.-La Selección Española regresa a La Cartuja durante la clasificación del Mundial 2026 ante Turquía en noviembre - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El estadio de La Cartuja que acogerá los partidos del Real Betis durante las dos próximas temporadas con motivo de la remodelación del Benito Villamarín, ya cuenta con un Plan de Movilidad con una estimación de más de 70.000 personas por partidos.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota de prensa, se ha llevado a cabo un plan estratégico para "conseguir un acceso ágil y con múltiples alternativas". Para ello, las puertas del estadio se abrirán dos horas antes de cada partido, permitiendo un ingreso gradual a través de 14 puertas habilitadas (de un total de 16, con dos reservadas para emergencias). El desalojo tras los partidos se realizará de forma controlada en un plazo aproximado de 45 minutos.

ITINERARIOS DE MOVILIDAD

Para los aficionados que se desplacen en coche cuentan con diferentes itinerarios. El Ayuntamiento señala la Avenida Carlos III y la Ronda Urbana Norte como las vías de acceso prioritarias en coche para los diferentes aparcamientos habilitados. El P1.1, P1.2, P3, P4, y P5 se encuentran rodeando el estadio, para el aparcamiento P7 norte, la entrada se realizará desde la SE-20 a la entrada norte, entrarán por Ronda Urbana Norte en dirección a la Avenida Carlos III, cogerán la glorieta de la sede de RTVE y por el vial paralelo al cauce del arroyo Tamarguillo podrán acceder al parking.

Por su parte, los aficionados de la entrada Sur, podrán acceder por la Avenida Carlos III al aparcamiento situado frente a la calle Gregor J. Mendel. También, se han habilitado cuatro bolsas de aparcamientos en la calle Torricelli, paralela a la Avenida Carlos III. Se incluyen zonas para estacionamiento de staff, PMR, buses de peñas y VIP. La parada de Taxi se situará en la calle Américo Vespucio junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y la parada de VTC en la Avenida de Los Descubrimientos con calle Juan Bautista Muñoz.

Además, se han establecido rutas a pie desde San Jerónimo (1,4 km), Alamillo (1 km), Barqueta (1,3 km), apeadero de Renfe (1 km)y Sevilla TechPark.

Se reforzarán las líneas 2, C1 y C2 con 12 autobuses adicionales desde dos horas antes de cada partido. Además, se habilitarán tres lanzaderas gratuitas tras los encuentros hacia Blas Infante (con parada en Torre Sevilla), Sevilla Este y Barqueta, respectivamente. Contará con un total de 24 autobuses que podrán utilizarse de forma gratuita.

También desde Renfe se habilitará la red de cercanías con parada en el Estadio de La Cartuja en la línea C2, con la que conectan el resto de líneas desde Santa Justa y la C5 en San Jerónimo.

En este sentido, durante cada partido se implementarán cortes totales en las glorietas Beatriz Manchón y José Luis Manzanares Japón. Habrá accesos restringidos en Puente de la Barqueta, C/José de Gálvez, Av. Álvaro Alonso Barba y C/José de Gálvez. Podrán acceder Taxis, VTC y Tussam.