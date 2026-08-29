El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) convoca una concentración en "solidaridad" con Ceuta

Archivo - La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS - Archivo

ESPARTINAS (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), gobernado por el PSOE que lidera la alcaldesa Cristina Los Arcos, ha convocado para el próximo miércoles, 2 de septiembre, una concentración "en apoyo a Ceuta" y para mostrar su "solidaridad con el pueblo ceutí".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en un mensaje publicado en su cuenta en la red social 'X' en el que precisa que la concentración se ha convocado en la Plaza del Ayuntamiento a las 12,00 horas de este miércoles, 2 de septiembre, que es el día de la ciudad autónoma ceutí.

Esta concentración, de la que ha informado el diario 'ABC de Sevilla' en su edición de este sábado, coincide en fecha con las que ha promovido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que preside la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), ante los ayuntamientos que quieran adherirse también en solidaridad con Ceuta.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha anunciado esta semana que respaldaba dicha convocatoria de concentraciones ante los ayuntamientos.

Frente a esta iniciativa se ha posicionado el PSOE de Andalucía, que el pasado jueves emitió un comunicado en el que achacaba al PP una "utilización partidista" tanto de la FEMP como de la FAMP al hilo de estas concentraciones convocadas "de forma unilateral, sin el respaldo de los grupos políticos", según afeaban desde la federación socialista al PP.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Espartinas ha convocado esta concentración para este miércoles a mediodía en "solidaridad" con el pueblo ceutí.

Desde la citada red social, desde el consistorio han defendido que esta concentración se convoca "por la paz social, por la unión de todos y todas para solucionar una situación que preocupa", en alusión a la situación que se vive en Ceuta tras la llegada masiva de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.

En esa línea, desde el Ayuntamiento de Espartinas subrayan que "es una convocatoria lejos del ruido político, que no busca la confrontación y sí la unión, tan necesaria en estos momentos", y animan a la ciudadanía a sumarse a la misma.