El Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) culmina la restauración de la muralla islámica tras seis meses de obras

El alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, durante el acto de entrega del final de la obra de la muralla islámica de la ciudad. - QUINO CASTRO

ESTEPA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) ha recepcionado este miércoles, 29 de julio, las obras de limpieza, restauración y consolidación de los restos de la muralla islámica del municipio, ejecutadas durante los pasados seis meses con una inversión de 350.000 euros y la financiación del 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino'.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos se han centrado en dos de sus lienzos, con el objetivo de recuperar uno de los elementos patrimoniales "más representativos de la ciudad".

Asimismo, la renovación ha supuesto el descubrimiento de "una pequeña escalera de acceso" a una supuesta estancia de vigilancia en una de las torres, un elemento que "no se conocía entre los historiadores de la ciudad" hasta el momento.

Por su parte, el Gobierno municipal ha asegurado priorizar "la autenticidad del monumento", de manera que ha ofrecido una "lectura fiel" de cómo era originalmente la fortificación sin recurrir a reconstrucciones y ha garantizado la "conservación y estabilidad" de la estructura.

El acto de entrega del final de obra se ha celebrado en la propia muralla y ha contado con la asistencia del alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz; la concejala de Patrimonio, Ascen Castillo; el gerente de Construcciones Campano, Manuel Campano; el jefe de obra, Julián Arco; así como del arquitecto responsable del proyecto, Antonio Raso, y el arquitecto técnico Francisco Pérez.

Durante la cita, Muñoz ha subrayado la intención del Gobierno municipal de "velar por el patrimonio histórico" y su conservación con la intención de que "pueda ser disfrutado por las futuras generaciones", así como ha anunciado que continuarán trabajando para "conseguir nuevas líneas de financiación" que permitan acometer la restauración del conjunto de la muralla islámica "que en su día rodeaba la ciudad".