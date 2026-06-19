El Ayuntamiento de Gerena (Sevilla) decreta tres días de luto por la muerte de un padre y su hija hallados en su casa

La alcaldesa de Gerena (Sevilla), María Tenorio, en una atención a medios tras el hallazgo de dos cadáveres en el interior de una vivienda - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

GERENA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gerena (Sevilla) ha decretado tres días de luto oficial tras el hallazgo este viernes, 19 de junio, de los cuerpos sin vida de un padre de unos 50 años aproximadamente y su hija de unos 20, en el interior de su vivienda. Por el momento, las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el padre habría acabado con la vida de su hija y, después, con la suya propia.

En este sentido, la alcaldesa, María Tenorio, ha confirmado en una atención a medios que desde que han tenido conocimiento del suceso, el Consistorio ha puesto a disposición de la familia los servicios municipales de psicólogo y asistencia social.

De esta manera, han quedado suspendidas todas las actividades del municipio en una Junta de portavoces extraordinaria, tras la que la edil ha trasladado su pésame a la familia por "un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo". "Ha sido muy duro", ha concluído Tenorio.

En contexto, Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía y de la Guardia Civil informaron este pasado miércoles de que el cadáver del hombre fue localizado en torno al mediodía en la propia finca del fallecido, cuando los efectivos desplazados efectuaban las labores de extinción del fuego.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial, que han asumido la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

En contexto, a las 15,00 horas la Guardia Civil recibió el aviso del hallazgo de dos personas fallecidas en interior de una vivienda en la citada localidad. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas en servicio, que confirmaron el fallecimiento de ambos.

Tras el hallazgo, la Central Operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de una investigación. Fuentes del Instituto Armado han precisado a esta agencia que, por el momento, se ha descartado que el caso esté relacionado con un posible episodio de violencia de género o de violencia vicaria, si bien continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodean el suceso.