El Ayuntamiento de Huévar (Sevilla) acusa a una concejal del PP de "dejación" e "irregularidades" tras dejar su grupo

Archivo - La alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno Oropesa. - AYUNTAMIENTO DE HUEVAR DEL ALJARAFE - Archivo

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha asegurado este jueves, tras formalizar una concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento su salida y su nueva condición como concejal no adscrita, que la misma "ya tenía retiradas las competencias que le fueron asignadas" al comprobar una "dejación de funciones de manera reiterada" y "presuntas irregularidades en su gestión".

Según ha destacado el Consistorio en un comunicado, habían tenido conocimiento de que la misma había puesto en marcha un taller de patinaje "sin que el monitor responsable cumpliera con los requisitos administrativos y legales preceptivos".

Además, han indicado que esta mujer "se desvinculó de la gestión necesaria" para la apertura de la piscina municipal y "dejó de ejercer las funciones inherentes a las responsabilidades delegadas que en ese momento desempeñaba".

Es más, han puntualizado que la misma estaba realizando obras en su vivienda "sin haber solicitado la preceptiva licencia", algo que han tildado de "reprochable en cualquier ciudadano, pero intolerable para un responsable público".

Por todo ello, la alcaldesa de la localidad, María Eugenia Moreno, ha subrayado que solicitó su renuncia "para que su puesto fuera ocupado por otra persona que sí estuviera al nivel exigido".

Finalmente y "ante su negativa", la regidora insiste en que ha decidido abandonar el Grupo Municipal y convertirse en concejal no adscrita. "Es cierto que la ley avala que conserve su acta, pero también lo es que se presentó a unas elecciones dentro de la lista del PP, que por eso fue elegida y que, al no cumplir con la ejemplaridad ni profesionalidad requeridas, debería no defraudar a los vecinos y vecinas de Huévar del Aljarafe y entregar su acta".