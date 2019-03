El Ayuntamiento instala nuevos semáforos en Sevilla Este, Alcosa, Cerro del Águila, Nervión, Polígono Sur y Pino Montano

Publicado 10/03/2019 13:25:38 CET

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, ha iniciado la instalación de ocho nuevos cruces semafóricos que se integrarán en la red existente en Sevilla Este, Parque Alcosa, Cerro del Águila, Polígono Sur, Nervión y Pino Montano, y contará con un presupuesto cercano a los 150.000 euros.

Según ha detallado el consistorio en una nota de prensa este domingo, la instalación de estos nuevos semáforos se produce tras haber culminado los estudios realizados a raíz de peticiones vecinales y se reparten "fundamentalmente" en viarios que actúan como ejes vertebradores de diversos barrios de la ciudad y que, bien por su sección, morfología de los cruces o ubicación de los equipamientos del barrio, son "lugares muy transitados por los vecinos" de cada zona.

Dichos cruces se integrarán en la red semafórica de la ciudad gestionada por el Centro de Gestión de la Movilidad mediante fibra óptica o sistemas de comunicación (GPRS) que permitan monitorizar su funcionamiento y las incidencias de forma permanente, facilitar la coordinación semafórica a efectos de garantizar tanto una mayor fluidez del tráfico e implantar los criterios de onda verde para conseguir "el calmado efectivo del tráfico", tal y como se viene haciendo en el resto de la ciudad, y por medio del cual, si se superan los límites de velocidad establecidos, los vehículos se encuentran con el semáforo en rojo-.

Así pues, las actuaciones previstas en Sevilla Este consisten en la semaforización de dos cruces, uno situado en la calle Flor de Gitanilla con Flor de Retama y el otro cruce en la calle Flor de Gitanilla con Flor de Albahaca.

El Ayuntamiento ha justificado esta actuación porque la calle Flor de Gitanilla es "una de las calles principales de barrio de Sevilla Este", comunica la avenida del Deporte con la avenida de las Ciencias, y es la continuación de la calle Profesor Manuel Olivencia, que principalmente recoge a los vehículos provenientes de la zona de Parque Alcosa a través de la calle Seneca y los vehículos que provienen de la carretera de Madrid.

Flor de Gitanilla consta de dos carriles por sentido, con giros a la izquierda en ambos cruces, existiendo colegios públicos a ambos lados de esta vía y siendo muy transitada por vehículos y peatones. Con esta actuación, el Consistorio pretende conseguir "mayor seguridad", tanto para el tránsito peatonal en las horas punta de entradas y salidas de los colegios, como en la seguridad en los giros a la izquierda que realizan los vehículos en ambos cruces de la calle Flor de Gitanilla.

La actuación para en el Parque Alcosa se centrará en la semaforización del cruce de la calle Astrónomo José Comellas con la avenida de la Innovación, un cruce "muy transitado", tanto por los vehículos que acceden a la zona por los distintos edificios públicos de oficinas existentes a su alrededor, como por los provenientes del barrio norte de Alcosa para acceder a la avenida Alcalde Luis Uruñuela.

CERRO DEL ÁGUILA, POLÍGONO SUR Y NERVIÓN

Por su parte, en el Cerro del Águila la instalación de semáforos se ejecutará en un paso de peatones existente en la avenida de Hytasa, situado al inicio de la avenida entrando por la Ronda del Tamarguillo, desde Glorieta Bizco Amate, a la altura de la calle Aragón y Plaza Alegre.

Este paso de peatones en la actualidad está sin semaforizar, atraviesa cuatro carriles de circulación y es "muy transitado" por los vecinos de la zona, como ha asegurado el Consistorio.

En el Polígono Sur se prevé la instalación de semáforos en dos pasos de peatones invocados en la avenida Poeta Manuel Benítez Carrasco, en el tramo comprendido entre la Glorieta Doctor Juan Bermudo de la Rosa y la Glorieta Miguel Ángel Blanco. Estos sirven de acceso al parque Celestino Mutis y a los alumnos que van al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'Ramón Carande'.

Así pues, se va proceder a la semaforización de ambos pasos de peatones, que atraviesan también cuatro carriles de circulación, siendo esta avenida además transitada por vehículos que enlazan con la Ronda del Tamarguillo tanto en dirección norte como en dirección sur.

Se instalarán nuevos semáforos en el paso de peatones ubicado en la calle Marqués de Pickman, Doña Juana de Castilla y Manuel Machado. Dicho paso de peatones es el único que en la actualidad no esta semaforizado en esta vía.

Respecto a Nervión, el Ayuntamiento ha expuesto que la actuación se realiza ante la "gran afluencia" del acceso al mercado y a los distintos negocios ubicados en Marqués de Pickman. En la actualidad, ese paso de peatones atraviesa cuatro carriles, dos por cada sentido, con una alta intensidad de vehículos, sobre todo en horas puntas.

PINO MONTANO

Por último, en Pino Montano se colocarán semáforos en el paso de peatones ubicado en la avenida de la Ingeniería, a la altura del hotel Hilton, el cual no está semaforizado y se ubica en una zona en la que "recientemente" se han ejecutado diversas actuaciones para la mejora de la seguridad vial como la reducción a un carril y el retranqueo de la banda de aparcamientos mediante la implantación de las zonas de visibilidad al peatón.

No obstante, dadas las características de ese entorno por tratarse de un viario de paso en el que "no hay a simple vista actividad propia de las ciudades por contar con un parque a uno de los lados y de edificios de oficinas en condominio en el otro", dicha señalización "no acaba de surtir efectos", ha explicado el Ayuntamiento.

A este hecho le ha sumado también la existencia de una escuela infantil en una zona "muy usada" por los vecinos de Pino Montano, por lo que una vez estudiada la ubicación de dicho paso de peatones, así como la efectividad de las medidas llevadas a cabo hasta la fecha, se procederá a la semaforización del mismo a efectos de garantizar el cruce seguro de peatones, especialmente de los menores acompañados de sus progenitores, hacia la escuela infantil, y del resto de usuarios de los edificios de uso terciario y hotelero ubicados en esta zona, hacia el parque y la zona residencial del barrio.