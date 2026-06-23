El Ayuntamiento invertirá 1,3 millones de euros en un nuevo edificio crematorio en el cementerio de Sevilla

Archivo - Imágenes de archivo del cementerio de San Fernando de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Espacio Público del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo, ha detallado este martes, 23 de junio, que se invertirá 1,3 millones de euros en un nuevo edificio crematorio en el cementerio de San Fernando, que a su vez contará con tres nuevos hornos.

En una atención a medios, Lugo ha insistido en que algunos de los hornos actuales cuentan con "más de 40 años de antigüedad" y ha desgranado que esta actuación contará con un contrato específico para el mantenimiento de estos hornos, que supone una inversión de 71.000 euros.

Además, ha insistido en que se han invertido más de 3,4 millones de euros entre las actuaciones ya impulsadas y las que se acometerán en los próximos meses.

En este sentido, ha destacado la seguridad como una de las claves de este emplazamiento y ha subrayado que se destinado más de 300.000 euros para contar con 55 cámaras de seguridad. "Hemos pasado de tener dos cámaras a 55, además de personal de vigilancia privada que ha pasado de desarrollar su labor la mitad de la jornada a prestar su servicio 24 horas al día 365 días al año".